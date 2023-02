Unterföhring (ots) -6. Februar 2023. Diese beiden nehmen es sportlich: Sportmoderatorin Anna Kraft setzt bei "Mein Mann kann. Meine Frau auch." alles auf ihren Lebensgefährten, Fußballkommentator Wolff-Christoph Fuss - am Freitag, 10. Februar 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1. Ob der jeden Kommentar kommentarlos hinnehmen wird? Ihre Gegenspieler-Paare: Obi mit Vera Int-Veen, Janni mit Peer Kusmagk und Kate Hall mit Detlef D! Soost. Wer zeigt den größten Ehrgeiz beim Treppenbauen aus Getränkekisten? Wer erkennt die meisten Körperteile seines Partners oder seiner Partnerin? Und wer beweist einen geraden Blick beim Gläsereinschenken im schrägen Raum? Daniel Boschmann moderiert "Mein Mann kann. Meine Frau auch". Produziert wird die SAT.1-Show von der Redseven Entertainment GmbH."Mein Mann kann. Meine Frau auch." - am Freitag, 10. Februar 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Show: MeinMannKannPressekontakt:Pressekontakt:Katrin Dietz / Frank WolkenhauerCommunication & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154 / -1158email: katrin.dietz@seven.one / frank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: + 49 (0) 151 40 65 55 18email: nadine.vaders@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5434429