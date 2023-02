In Namibia steht Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG) auf dem Uis-Lithiumprojekt kurz davor, die erste Bohrphase zur Erkundung des Projekts zu beginnen. Während die am Boden vom geologischen Beratungsunternehmen Earthlab Technical durchgeführte Probenentnahme voranschreitet, laufen auf der Explorationslizenz 8535 die letzten Vorbereitungen für den Beginn der angesetzten Bohrungen an.Das Uis-Lithiumprojekt umfasst sowohl die Explorationslizenzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...