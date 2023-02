EQS-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

06.02.2023

ad pepper media International N.V. mit starkem Schlussquartal Nürnberg, Amsterdam, 06. Februar 2023 ad pepper Group, einer der führenden Performance-Marketing-Anbieter Europas, gibt heute die vorläufigen Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt. Die Gruppe hat demnach im Schlussquartal 2022 einen Umsatz in Höhe von TEUR 7.184 erzielt, was in etwa dem Umsatzniveau des Vorjahres entspricht (Q4 2021: TEUR 7.242). Angesichts einer pandemiebedingt hohen Vergleichsbasis in einem inflations- und kriegsbedingt herausfordernden Marktumfeld, ist dies aus Sicht des Vorstandes ein sehr gutes Ergebnis. Die erfreuliche Entwicklung ist zum einen einer robusten eCommerce-Nachfrage während der sogenannten Cyberweek (Webgains Segment) sowie starken Zahlen des ad agents Segments zu verdanken, welches den höchsten Umsatz in einem Dreimonatszeitraum seit Gründung der Gesellschaft erzielt hat. So stieg der Umsatz von ad agents im Schlussquartal auf TEUR 2.681 bzw. 19,2 Prozent (Q4 2021: TEUR 2.250), während das Segment Webgains - welches im Vorjahr in besonderem Maße von pandemiebedingten Zuwächsen profitierte - mit TEUR 3.688 ebenfalls ein hervorragendes Ergebnis erzielte (Q4 2021: TEUR 3.929). ad pepper generierte Umsätze in Höhe von TEUR 815 (Q4 2021: TEUR 1.063). Das segmentübergreifende EBITDA des vierten Quartals 2022 betrug TEUR 1.018 (Q4 2021: TEUR 820). Mit Blick auf die bereits erwähnten Sondereinflüsse des Vorjahres in einem insgesamt herausfordernden Umfeld, untermauert die erzielte Steigerung des EBITDA um 24,2 Prozent die gute Aufstellung von ad pepper innerhalb der Digitalökonomie. Im Einzelnen wurden folgende EBITDA's erreicht: Das Segment Webgains erzielte ein EBITDA von TEUR 471 (Q4 2021: TEUR 569), ad agents einen Wert von TEUR 709 (Q4 2021: TEUR 500) und ad pepper TEUR -332 (Q4 2021: TEUR -250). ad pepper media international N.V. wird voraussichtlich am 10. April 2023 den Geschäftsbericht 2022 veröffentlichen.

Kennzahlen (ungeprüft) in TEUR: Q4

2022 Q4

2021 Q1-Q4

2022 Q1-Q4

2021 Brutto-Sales 28.033 29.836 98.229 111.593 % Wachstum -6,0 -12,0 Umsatz 7.184 7.242 24.868 27.646 % Wachstum -0,8 -10,0 davon ad pepper 815 1.063 2.924 3.937 % Wachstum -23,3 -25,7 davon ad agents 2.681 2.250 8.717 8.167 % Wachstum 19,2 6,7 davon Webgains 3.688 3.929 13.227 15.542 % Wachstum -6,1 -14,9 EBITDA 1.018 820 1.275 4.378 davon ad pepper -332 -250 -108 604 davon ad agents 709 500 1.356 1.722 davon Webgains 471 569 871 3.474 davon admin 170 1 -844 -1.422 Liquide Mittel* 23.084 23.760 *einschließlich Wertpapierbestände zum beizulegenden Zeitwert Für nähere Informationen:

