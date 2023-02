DAX® Rückgang zum Wochenauftakt - Video mit interessanten Produktalternativen

Werbung







Zurückhaltung und Seitwärtsbewegungen des Dax® zu erkennen



Seit Ende September ist ein enormer Anstieg des Dax® zu verzeichnen. In den letzten vier Monaten stieg dieser um mehr als 30%. Zum Wochenstart ist jedoch ein Rückgang des Aktienindex zu erkennen. Grund hierfür könnten Gewinnmitnahmen sein, welche aus den Anstiegen der letzten Woche entstanden. Zudem sorgt der Abschuss des mutmaßlichen Spionageballons Chinas in Amerika für eine zurückhaltende Marktteilnahme mancher Investoren.









Nach dem besten Jahresstart in der Historie des DAX® ist mittlerweile eine Seitwärtsbewegung zu erkennen. Besonders in Zeiten in welchen sich Kapitalmarktprodukte weniger volatil verhalten, wird es schwierig für Investoren Gewinne zu erzielen. Welche Produkte zu diesen Zeiten besonders Interessant sind, verrät Ihnen Christian Köker.









