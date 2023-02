Die paragon GmbH & Co. KGaA hat heute (6. Februar 2023) ein Rückkaufprogramm für ihre Anleihe 2017/27 (ISIN: DE000A2GSB86) in einem Volumen von bis zu 5 Mio. Euro gestartet. Die Annahmefrist für das Angebot endet am 3. März 2023 - paragon behält sich das Recht vor, das Rückkaufvolumen evtl. anzupassen. Die paragon-Anleihe aus dem Jahr 2017 mit einem Gesamtvolumen von 50 Mio. Euro wurde im vergangenen Jahr zu geänderten Konditionen (halbjährliche Auszahlung und Kuponerhöhung von 4,50% auf 6,25% p.a.) um fünf Jahre bis Juli 2027 verlängert. Dabei wurden vorzeitige Teilrückzahlungen zu bestimmten Terminen in den Jahren 2023, 2025 und 2026 von insgesamt 25 Mio. Euro vereinbart.

Zuvor hatte das Unternehmen über ein freiwilliges Rückerwerbsangebot Anleihen im Gesamtbetrag von 8,4 Mio. CHF ihrer Schweizer Anleihe (ISIN: CH0419041105, Ticker: PAR19) zurückgekauft. Die CHF-Anleihe der paragon GmbH & Co. KGaA hat nunmehr noch ein ausstehendes Volumen in Höhe von 12,6 Mio. CHF und wird am 23. April 2023 fällig.

"Beide ...

Den vollständigen Artikel lesen ...