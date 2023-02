Die paragon GmbH & Co. KGaA [DE000 555869 6] ist nach einem Rekord-Umsatzjahr 2022 erfolgreich in das Jahr 2023 gestartet. Die Umsatzerlöse im fortgeführten Geschäft lagen im vergangenen Jahr bei 160,1 Mio. EUR und damit um 18% über dem Vorjahr. Unter Einbezug des an die CARIAD SE veräußerten paragon semvox GmbH wurden 172,9 Mio. EUR Umsatz erzielt. paragon werde die finalen Zahlen am 26. April veröffentlichen. ...

