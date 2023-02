Das Volumen der ESG-gebundenen Unternehmensanleihen wird sich in diesem Jahr in Europa, dem weltweit führenden Markt, erholen. Von Eugenio Piliego, Direktor bei Scope Ratings Die ESG-bezogenen Emissionen im Januar waren mit rund 15 Mrd. EUR robust, aber das Volumen bleibt hinter dem Betrag zurück, der vor einem Jahr - vor der Eskalation des russischen Krieges in der Ukraine im Februar letzten Jahres, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...