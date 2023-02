RA'ANANA, Israel (ots/PRNewswire) -Spark 4, Shamirs neuestes ultrapräzises digitales Messgerät, nutzt den Vision-on-Chip-Prozessor NU4000 von Inuitive zusammen mit der präzisen 3D-Technologie von IMDT, um Augenoptikern eine einfache und effektive Messmethode zu bietenShamir Optical Industry Ltd. (https://shamir.com/us/), ein weltweit führender Designer und Hersteller von hochwertigen Gleitsichtgläsern und Formen für die ophthalmologische Industrie, hat kürzlich sein digitales Messgerät der nächsten Generation, The Spark 4, vorgestellt. Das Gerät verwendet ein hochentwickeltes elektrooptisches System, das auf dem NU4000-Prozessor von Inuitive basiert und in die 3D-Stereo-Vision-Plattform von IMDT integriert ist.Das fortschrittliche Objektivmesssystem des Spark 4 nutzt den NU4000-Prozessor, um die proprietäre 3D-Technologie von IMDT zusammen mit sechs hochauflösenden Kamerasensoren zu betreiben, was die Systemgenauigkeit des Spark 4 auf ein bisher unbekanntes Niveau bringt.Der NU4000 Vision-on-Chip-Prozessor ist die erste Generation der NU4X00-Produktreihe und eignet sich ideal für Robotik-, Drohnen-, VR- und Edge-KI-Anwendungen, bei denen mehrere Sensoren zusammengeführt, verarbeitet, gepackt und gestreamt werden müssen. Es wurde speziell für Roboter und andere Anwendungen entwickelt, die ihre Umgebung mit drei, sechs oder mehr Kameras erfassen und analysieren müssen, um auf dieser Grundlage Entscheidungen in Echtzeit treffen zu können."Der NU4000-Prozessor von Inuitive ermöglicht eine genaue Messung der Augeneigenschaften und ist komfortabel in der Anwendung", so Avi Shimon, CEO und Mitbegründer von IMDT. "Es war die natürliche Wahl für die Entwicklung und den Betrieb einer flexiblen End-to-End-3D- und KI-Verarbeitungsplattform für das Spark 4 Messsystem.""Die NU4X00 Vision-on-Chip-Serie, einschließlich bestehender und zukünftiger Produkte, ist der Prozessor der Wahl für Anwendungen, die Videostreams von mehreren Sensoren mit hoher Geschwindigkeit und geringer Latenzzeit übertragen müssen, wobei die Streams mit einem genauen Zeitstempel versehen und synchronisiert werden", erklärt Shlomo Gadot, CEO und Mitbegründer von Inuitive. "Wir sind entschlossen, weiterhin mit Integratoren zusammenzuarbeiten, um Branchen und Innovationen voranzutreiben."Informationen zu Inuitive Die bahnbrechenden Vision-on-Chip-Prozessoren von Inuitive sind All-in-one-Chips mit einer breiten Palette integrierter Funktionen, herausragender Leistung und optimaler Größe und Kosteneffizienz. Diese bahnbrechenden Prozessoren unterstützen gleichzeitige Tiefensensorik, Positionierungs- und Ortungsalgorithmen (SLAM) sowie KI-basierte Objekterkennung und -erfassung. Gleichzeitig verkürzen sie die Latenzzeit und die Ansprache des Systems drastisch, sparen Strom und verbessern die Gesamtleistung (hohe Bildrate und Kameraauflösung sowie ein breites Sichtfeld).Zusammen mit seinem technologischen Ökosystem aus Partnern im Bereich der maschinellen Sensorik, Softwareentwicklung und kommerziellen Fertigung integriert Inuitive seine unternehmensfähigen Sensor- und Prozessormodule in die Robotik-, Drohnen-, AR-, VR-, AIoT- und 3D-Sensoranwendungen seiner Kunden und sorgt so für ein menschenähnliches visuelles Verständnis mit optimalen Fähigkeiten und überlegener Leistung.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.inuitive-tech.com oder finden Sie uns auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/inuitive.Informationen zu IMDT IMD Technologies ist auf die Entwicklung und Herstellung fortschrittlicher und komplexer technologischer Produkte und Lösungen spezialisiert. IMDT wurde 2017 von Avi Shimon, Arnon Tadmor und Ram Boukobza gegründet und vereint mehr als 50 Jahre Erfahrung in den Bereichen Hardware, Software, computergestütztes Sehen und künstliche Intelligenz, um innovative Ideen durch die Entwicklung intelligenter, maßgeschneiderter Geräte und Lösungen zum Leben zu erwecken. IMDT pflegt enge Beziehungen zu führenden Chipherstellern und realisiert sowohl modulare als auch schlüsselfertige Projekte in den Bereichen Medizin, Robotik, Smart Cities, intelligente Haustechnik und industrielles IdD auf die effizienteste und kostengünstigste Weise.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.imd-tec.com (https://imd-tec.com/) oder finden Sie uns auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/imd-technologies/ (http://www.linkedin.com/company/imd-technologies/)Weitere Informationen über Shamir finden Sie auf: https://shamir.com/Kontakt:Gur Dror, VP Business DevelopmentM. +972 54 448 8908E. gurd@inuitive-tech.comAvi Shimon, CEO und GründerMobiltelefon: +972 54 678 9679E-Mail: info@imd-tec.com