Das Start-up hat eine Million Euro in eine SMT-Fertigungslinie für ihr neues Werk in Hofheim am Taunus investiert. Ab Mai soll die Produktion für die Mikro-Wechselrichter hochgefahren werden, die so klein sind, dass sie in den Rahmen handelsüblicher Photovoltaik-Module integriert werden können.2017 hat Henk Oldenkamp auf dem Photovoltaik-Symposium in Bad Staffelstein einen Innovationspreis gewonnen - für ein Konzept und einen Prototyp für ein Solarmodul mit einem sehr kleinen Modulwechselrichter. 2019 gründete er zusammen mit Julian Mattheis das Start-up Solarnative mit Sitz in Frankfurt am Main. ...

