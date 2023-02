DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 7. Februar (vorläufige Fassung)

=== *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 07:00 DE/Siemens Energy AG, ausführliches Ergebnis 1Q (07:15 PK; 10:00 HV) *** 07:00 DE/Teamviewer AG, ausführliches Jahresergebnis (07:45 Telefonkonferenz) *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 4Q 07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 4Q *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 4Q *** 08:00 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Jahresergebnis 08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember saisonbereinigt PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 2022 *** 09:00 CH/Währungsreserven Januar zuvor: 784,006 Mrd CHF *** 10:00 DE/EZB, Veröffentlichung der Konsumentenumfrage Dezember 10:00 DE/Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Wolf, und Vertreter des Instituts für angewandte Arbeitswissenschaft, der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, der Universität Köln, Vorstellung der Forderungen der Metall- und Elektro-Industrie zum Arbeitszeitrecht sowie zur Erfassung der Arbeitszeit, Berlin 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission inflationsindexierter 0,1-prozentiger Bundesanleihen über 500 Mio Euro mit Laufzeit bis April 2026 und 200 Mio mit Laufzeit bis April 2046 *** 12:00 DE/Linde plc, Jahresergebnis 4Q (15:00 Telefonkonferenz) *** 12:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 4Q 13:00 DE/Signa Sports United NV (SSU), Jahresergebnis (14:30 Earnings-Call) *** 14:30 US/Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -68,30 Mrd USD zuvor: -61,51 Mrd USD 15:00 DE/EZB, Veröffentlichung der Berichte zu den Anleihekaufprogrammen APP (Januar) und PEPP (Dezember und Januar) *** 17:00 US/Fed-Chairman Powell, Rede im Economic Club of Washington *** 18:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Web-Seminar bei Finanzwende e.V. 18:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede auf Fachtagung der Stiftung Marktwirtschaft, Berlin 19:00 US/Bundeswirtschaftsminister Habeck und Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Le Maire, PK nach Gesprächen u.a. mit US-Handelsministerin Raimondi und US-Finanzministerin Yellen, Washington *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 4Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - US/Präsident Biden, Rede zur Lage der Nation *** - DE/Ionos Group SE, Ende der Zeichnungsfrist und Bekanntgabe des Ausgabepreises - ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, letzter Handelstag an der Börse Madrid nach der Übernahme durch Siemens Energy AG - LU/RTL Group SA, Führungskräfte-Meeting möglicherweise mit Bekanntgabe eines Stellenabbaus und Aussagen zur Zukunft des Magazinportfolios - DE/1. Tarifrunde für die westdeutsche Textil- und Bekleidungsbranche ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

