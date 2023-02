Welche Länder haben die beste Performance am Aktienmarkt in 2023 abgeliefert? Nigeria, Argentinien und Irland haben die Nase vorn. Deutschland besetzt einen guten 5. Platz. Schlusslichter sind Pakistan und Ägypten - aber auch Indien gilt als Krisen-Kandidat. Welche Auswirkungen die fallenden Energiepreise auf die Märkte haben und wie der Winter an den Füllständen der Gasspeicher zehrt, erfahren Sie in diesem Interview mit Robert Rethfeld von Wellenreiter Invest.