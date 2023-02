Mehr von Stefan Klotter und FAST BREAK: https://bit.ly/3RAfTfT Jetzt den neuen kostenlosen Report "Die Abstauberliste" herunterladen. Der Chart-Profi gibt darin einen Einblick in seine aktuelle Watchlist! Trotz klarer Signale für weitere Zinsschritte haben Anleger die Sorgen erstmal beiseite geschoben. Dennoch haben starke US-Arbeitsmarktdaten und enttäuschenden Tech-Zahlen zum Ende der vergangenen Woche für Ernüchterung gesorgt. Haben die Aktienmärkte in diesem Umfeld noch Luft nach oben - Charttechnik-Experte Stefan Klotter, Chefredakteur des Börsendienstes FAST BREAK, warnt im Interview mit wallstreet:online: Die blinde Euphorie ähnele stark der Situation am Neuen Markt. Ob Anlegern dieses Mal ein ähnliches Schicksal bevorsteht und wie er die Aussichten für die wichtigsten Earnings dieser Woche einschätzt: Jetzt im Video! 0:00 Einleitung 1:03 Stimmung an den Börsen 3:18 S&P 500-Chart 8:00 Disney-Chart 9:04 Pepsico-Chart 10:48 BP-Chart 11:56 Fazit