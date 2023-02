Original-Research: Berentzen-Gruppe AG - von Montega AG

Nachhaltige Prozente fürs Depot



Mit der Gründung im Jahr 1758 blickt Berentzen auf eine über 250-jährige Historie zurück und gilt als eine der bekanntesten Spirituosenmarken Deutschlands. Heute ist der Konzern ein integrierter Getränkehersteller mit fünf Standorten und rund 500 Mitarbeitern. Das breite Produktportfolio im Bereich Marken- und Private-Label-Spirituosen sowie alkoholfreier Getränke wird vornehmlich an den deutschen Lebensmitteleinzelhandel (LEH) vertrieben. Der Fokus liegt hierbei auf den Kernmarken Berentzen, Puschkin, Mio Mio, Citrocasa und dem Premium-Private-Label-Geschäft (Erlösanteil 2021: 48,3%).



Im deutschen Getränkemarkt sollen die Umsätze mit Spirituosen bis 2025 um durchschnittlich 8,2% p.a. auf 10,6 Mrd. Euro und die Erlöse mit alkoholfreien Getränken um 7,7% p.a. auf etwa 50 Mrd. Euro ansteigen. Das vergleichsweise starke Wachstum ist insbesondere auf inflationsbedingte Preissteigerungen sowie Nachholeffekte in der Gastronomie zurückzuführen. Allerdings ermöglichen Konsumtrends in einzelnen Subkategorien (u.a. Liköre) auch Wachstumsraten im zweistelligen Prozentbereich, in denen die Berentzen-Gruppe mit einigen Fokusmarken u.E. stark positioniert ist.

Das Wettbewerbsumfeld ist insgesamt als kompetitiv anzusehen und durch eine Vielzahl von nationalen und internationalen Akteuren geprägt. Gegenüber vergleichbaren Anbietern differenziert sich Berentzen aber erfolgreich durch ein Markenportfolio zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis und die Fähigkeit, Marktdynamiken zu antizipieren und schnell darauf zu reagieren. Zudem hat Berentzen die Kostenführerschaft im Bereich der Private-Label-Spirituosen in Deutschland inne und ist mit einem Anteil von 22% als volumenseitiger Marktführer in diesem Bereich der Partner der Wahl für den deutschen LEH. Hinzu kommt die für die Konzerngröße vorbildliche und mehrfach prämierte CSR-Strategie. Dass diese Stärken von den Kunden wahrgenommen und geschätzt werden, zeigt das Erlöswachstum von 19,2% yoy in 2022 (Markt: ca. 8-10% yoy).



Nachdem die für 2022 zweimalig erhöhte Guidance erreicht wurde, sehen wir aufgrund der attraktiven Nischenstrategie weitere Marktanteilsgewinne im Bereich der Fokusmarken. So erwarten wir beispielsweise für Mio Mio bis 2025 eine CAGR von 20,7%. Für den Konzern prognostizieren wir inklusive des gemäß vorläufigen Zahlen verkündeten Erlössprungs in 2022 (+19,2% yoy) ein Wachstum von 8,3% p.a. bis 2025. Dabei sollten ein sukzessive vorteilhafterer Produktmix sowie Skaleneffekte zu einer überproportionalen Ergebnissteigerung und einem Anstieg der EBIT-Marge auf 5,5% führen.

Auf Basis unserer DCF-Bewertung weist die Aktie auf dem aktuellen Niveau eine deutliche Unterbewertung auf. Wenngleich das EBIT-Margenniveau bei Berentzen noch unterhalb der Vergleichsgruppe liegt, halten wir den substanziellen Abschlag zur Peergroup (EV/EBIT 2023e: 6,7x; Peergroup: 12,1x) vor dem Hintergrund der bereits jetzt deutlich zweistelligen Kapitalrenditen von Berentzen für nicht gerechtfertigt (ROCE 2022e: 16,3%; 2023e: 15,9%).



Fazit: Die starke Wettbewerbsposition und die visiblen Profitabilitätssteigerungen sind u.E. im aktuellen Kursniveau nicht ausreichend reflektiert. Wir nehmen die Aktie mit einer Kaufempfehlung sowie einem Kursziel von 12,00 Euro in die Coverage auf.





