München (ots) -Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste den Ablauf seines heutigen Abendprogramms wie folgt:20:15 UhrBrennpunkt: Erdbebenkatastrophe in Türkei und Syrien (BR)Moderation: Christian NitscheDie Türkei und Syrien sind in der Nacht von gewaltigen Erdbebenstößen erschüttert worden. Schon jetzt sind Hunderte von Opfern zu beklagen. Die Bergungsmaßnahmen finden besonders im Bürgerkriegsland Syrien unter erschwerten Bedingungen statt. Überlebende zu finden und zu versorgen ist ein Wettlauf mit der Zeit. Wie effektiv kann die Hilfe sein, was wird benötigt? Darüber informiert ein "Brennpunkt" in Reportagen und Gesprächen.20:35 UhrHart aber fairNeues Thema: Das Erdbeben in Syrien und der Türkei - wie können wir helfen?Moderation: Louis KlamrothEine Natur-Katastrophe, mitten in einer dicht besiedelten Region, die Krieg und Flucht kennt: Wie rasch kommt jetzt die Hilfe dort an, was können wir für die Opfer vor Ort tun? Und wie stehen wir den vielen Menschen hier bei, die Verwandte und Freunde im Beben-Gebiet haben?Die Gäste der Sendung werden später bekannt gegeben.21:35 UhrTagesthemenModeration: Caren Miosga22:10 UhrWider den tierischen Ernst 2023Den weiteren geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitten den Seiten https://www.daserste.de/programm/index.html