Köln (ots) -Das WDR-Magazin "Ohjaaa! - Sex lieben" geht mit der mittlerweile dritten Staffel weiter auf sexuelle Entdeckungsreise. Denn: Sex wird besser, wenn wir lernen, darüber zu reden und mehr darüber wissen. Bei "Ohjaaa! Sex lieben" forschen Annabell Neuhof und Yared Dibaba neugierig im Bereich der Sexualität und liefern direkt und authentisch Erkenntnisse zu den Themen Sex, Liebe und Partnerschaft. Sie machen praktische Erfahrungen in Workshops, auf Sexpartys und in Coachings. Sprechen mit Expert:innen und Menschen, die ihre Sexualität frei leben. Gemeinsam mit dem Reporterduo gehen wir auf sexuelle Entdeckungsreise und lernen, uns unverkrampft mit Sex auseinanderzusetzen.In der dritten Staffel "Ohjaaa! Sex lieben" geht es um die Lust. In den ersten drei Folgen wollen Annabell und Yared wissen: "Was macht uns Lust?" Wie formulieren wir unsere Bedürfnisse? Steigern Sexpartys und Toys die Lust? Und was ist so faszinierend an BDSM? In den weiteren drei Folgen fragen sie sich dann: "Was tun, wenn das Leben der Lust im Weg steht?" Wie damit umgehen, wenn Stress, Unlust bei Eltern oder das Älterwerden Hürden für eine erfüllte Sexualität werden? "Ohjaaa! Sex lieben" inspiriert zur Beschäftigung mit der eigenen Lust - für eine Sexualität, die glücklich macht.Alle sechs Folgen der dritten Staffel von "Ohjaaa! - Sex lieben" sind ab sofort in der ARD Mediathek verfügbar. Im WDR Fernsehen sind die neuen Folgen am 2., 3., 9., 16., 23. und 30. März jeweils um 23.30 Uhr zu sehenhttp://www.wdr.de/k/ardmediathek-ohjaaa