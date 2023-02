Die neuen Zahlen des Statistischen Bundesamts zur Gender Pay Gap seien ein "Armutszeugnis für Deutschland", schreibt der Ökonom Marcel Fratzscher in einer Zeit-Kolumne. "In kaum einem anderen westlichen Land ist der Unterschied beim Stundenlohn zwischen Männern und Frauen so groß." Die Politik müsse...

Den vollständigen Artikel lesen ...