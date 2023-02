NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla von 186 auf 223 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Elektroautobauer stelle unter Beweis, dass er das Nachfragewachstum steuern und die Marge dabei über 20 Prozent halten kann, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei positiv für die kurz- und längerfristigen Perspektiven - und führe zu höheren Schätzungen./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2023 / 10:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2023 / 10:00 / EST

US88160R1014