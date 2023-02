Comet Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Comet Holding AG - Präsentation des Jahresergebnisses 2022



06.02.2023 / 18:00 CET/CEST



Wir freuen uns, Sie zur Präsentation des Jahresergebnisses 2022 der Comet Holding AG einzuladen. Das Ergebnis wird von Stephan Haferl, CEO, und Lisa Pataki, CFO, im Rahmen einer Präsenzveranstaltung in englischer Sprache präsentiert. Datum und Zeit Donnerstag, 2. März 2023, 13.30 Uhr Ort Restaurant Metropol (Grosser Saal) Fraumünsterstrasse 12 CH-8001 Zürich Bitte melden Sie sich bis zum 28. Februar 2023 unter folgendem Weblink für die Veranstaltung an: LINK ZUR REGISTRIERUNG Anstatt persönlich teilzunehmen, haben Sie die Möglichkeit, die Präsentation per Webcast zu verfolgen: LINK ZUM WEBCAST Einwahlnummern Telefonkonferenz +41 (0) 58 310 50 00 (Europa) +44 (0) 207 107 06 13 (Vereinigtes Königreich) +1 (1) 631 570 56 13 (USA) Weitere Länder Wir freuen uns darauf, Sie in Zürich oder am Telefon zu begrüssen. Freundliche Grüsse Comet Group

Ende der Medienmitteilungen