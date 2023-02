Nachdem China die Covid-19-Beschränkungen fallen gelassen hat, sollte die Nachfrage der chinesischen Bürger nach Goldinvestitionen wieder deutlich ansteigen. Goldbarren und -münzen sollten an Attraktivität gewinnen. So sieht es auch das World Gold Council in seinem neuesten Bericht. Auch die wirtschaftliche Erholung Chinas wird dazu beitragen. Auch in Indien hat in 2022 die Barren- und Münznachfrage gelitten, doch mit einer Wiederbelebung der ländlichen Nachfrage wird gerechnet. Gegenwind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...