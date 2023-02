Comeback-Aktien: https://bit.ly/3JGNymb Schwierige Zeiten für's Portfolio brauchen starke Aktien, die den unsicheren Märkten trotzen. Jetzt kostenlosen Report herunterladen! Die Euphorie an den Börsen scheint ungebremst. Selbst eine hawkishe Fed und verhaltene Tech-Quartalszahlen haben die Märkte in der vergangnen Woche kaum beeindruckt. Wie lange kann die Kurs-Party weitergehen - Stefan Schrader von der Titus GmbH glaubt: Institutionelle Anleger, die die Januar-Rallye verpasst hätten, könnten jetzt sogar noch für zusätzlichen Schwung sorgen. Und das, obwohl viele Alarmzeichen bereits erkennbar seien. Zwar seien viele der aktuellen Kursgewinne nur vorgezogen und der Kater nach der Party könne umso härter werden. Trotzdem glaubt der Experte, dass es weiterhin gefährlicher sei, nicht investiert zu sein. In welchen Ländern und Branchen er die größten Chancen sieht: Jetzt im Video anschauen!