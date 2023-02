Das neue Management der insolventen Kryptobörse FTX dreht die Daumenschrauben an, wenn es darum geht, an Geld zu kommen. Jetzt sollen Politiker:innen ihre Spenden zurückzahlen - auch wenn sie das Geld längst selbst gespendet haben. Sam Bankman-Fried und andere ehemalige Führungskräfte der in die Pleite gerutschten Kryptobörse FTX dürften in den vergangenen Jahren dutzende Millionen US-Dollar an Politiker:innen gespendet haben. Dieses Geld will FTX jetzt zurück - offenbar um jeden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...