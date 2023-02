The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.02.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.02.2023

.

ISIN Name

CA45674D1015 INDVR BRANDS INC.

CA64051V3039 NEONMIND BIOSCIENCES INC.

FR0014004X25 GROUPE FLO INH.EO 5,-

NO0004895103 NTS ASA NK 1

US5160121019 LANNETT CO. INC. DL-,001

