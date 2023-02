IDC MarketScape konstatierte:

"Ziehen Sie Medidata in Betracht, wenn Sie nach einer einheitlichen modularen cloudbasierten Technologieplattform, technologischer Implementierung und Integration, Key-Risk-Indikator (KRI) Bibliotheken, ausgeprägten und risikobasierten Qualitätsmanagement (RBQM) Branchenexpertise, Schulungen und einer intelligenten Standortauswahl für RBQM suchen."

"Die Analysemodelle von Medidata basieren auf reichen historischen und Branchenbenchmark-Datensätzen aus Tausenden von Studien und Standorten, die Einblicke aus dem gesamten Studienlebenszyklus vermitteln."

Medidata, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Dassault Systèmes, gab bekannt, dass das Unternehmen als Leader im IDC MarketScape Report "Worldwide Life Science R&D Risk-Based Monitoring Solutions 2022 Vendor Assessment" (Dok. Nr. US48061722) positioniert wurde. Die IDC MarketScape Einschätzung beurteilte die umfassenden RBQM-Fähigkeiten (risikobasiertes Qualitätsmanagement) von Medidata, einschließlich Medidata Detect, das Clinical-Operations-Teams die Fähigkeit vermittelt, die Risiken der Datenverfügbarkeit und Patientensicherheit proaktiv zu überwachen und abzumildern.

"Unsere Position im IDC MarketScape Report resultiert aus dem Erfolg, den unsere Kunden aufgrund der branchenweit führenden Analyse von Medidata, Detect und unseres Professional Services Angebots erzielen", so Fareed Melhem, Senior Vice President von Medidata AI. "Die klinischen Studien verlaufen schneller und verfügen nun über mehr Daten als jemals zuvor und erfordern deshalb eine fundamentale Veränderung dahin gehend, dass die Clinical-Operations- und Datenmanagement-Teams diese Daten überwachen und analysieren können und sollen, um daraus praktisch umsetzbare Erkenntnisse abzuleiten."

Medidata Detect ist die End-to-End-Daten- und Risikoüberwachungsplattform, die funktionsübergreifenden operativen Teams die Fähigkeit vermittelt, die Risiken der Datenverfügbarkeit und Patientensicherheit zu identifizieren, zu dokumentieren, zu überwachen und abzumildern. Nutzer von Detect erhalten Zugang zu rollenbasierten Maßnahmen und Workflows, die von Echtzeit-Daten, Visualisierungen und automatisierten Einblicken für eine bessere Planung und gesteigerte Effizienz unterstützt werden.

Wie bei allen unseren Lösungen werden die RBQM-Kunden durch das Medidata Professional Services Team von anerkannten Fachleuten mit umfangreicher klinischer Studienerfahrung unterstützt. Das Team unterstützt dabei eine rasche Implementierung und das Customer Enablement, die Prozessverbesserungen, die Änderungsverwaltung und Geschäftstransformation und spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Maximierung des ROI (Return on Investment).

Das Anbieter-Bewertungsmodell von IDC MarketScape wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie)-Anbietern in einem bestimmten Markt zu geben. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters in einem bestimmten Markt führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen für einen aussagekräftigen Vergleich des Produkt- und Serviceangebots, der Fähigkeiten und Strategien sowie der aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern. Das Framework bietet Technologieeinkäufern eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und zukünftiger Anbieter.

Medidata ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Dassault Systèmes, die mit ihrer 3DEXPERIENCE-Plattform im Zeitalter der personalisierten Medizin hervorragend aufgestellt ist, um die digitale Transformation der Life-Science-Branche anzuführen durch die erste umfassende Wissenschafts- und Unternehmensplattform, die alle Abläufe von der Forschung bis hin zur Vermarktung abdeckt.

Medidata ist führend bei der digitalen Transformation der Biowissenschaftsbranche und schenkt Millionen von Patienten neue Hoffnung. Medidata unterstützt Pharma-, Biotechnologie-, Medizintechnik- und Diagnostikunternehmen sowie die wissenschaftliche Forschung bei der Gewinnung von Evidenz und Erkenntnissen zur Beschleunigung der Wertschöpfung. Mehr als 2.000 Kunden und Partner greifen auf die weltweit vertrauenswürdigste Plattform für Daten zur klinischen Entwicklung sowie für kommerzielle und praxisbezogene Daten zu. Medidata, ein Unternehmen von Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), hat seinen Hauptsitz in New York City und ist mit Niederlassungen auf der ganzen Welt vertreten, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.medidata.com und folgen Sie uns auch auf @Medidata

Dassault Systèmes, das 3DEXPERIENCE-Unternehmen, ist ein Katalysator für den menschlichen Fortschritt. Durch kooperative, virtuelle 3D-Umgebungen unterstützen wir Unternehmen und Menschen bei der Entwicklung nachhaltiger Innovationen. Durch die Bereitstellung von "virtuellen Zwillingserlebnissen" der realen Welt mit unserer 3DEXPERIENCE-Plattform und unseren Anwendungen erweitern unsere Kunden die Grenzen von Innovation, Lernen und Produktion, um eine nachhaltigere Welt für Patienten, Bürger und Verbraucher zu schaffen. Dassault Systèmes schafft Mehrwert für über 300.000 Kunden jeder Größe aus allen Branchen und in mehr als 140 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.3ds.com

3DEXPERIENCE, das Compass-Logo und das 3DS-Logo, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA und IFWE sind gewerbliche oder eingetragene Marken von Dassault Systèmes, einer französischen "société européenne" (Versailles Handelsregister B 322 306 440), oder seinen Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern.

