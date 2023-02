MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Faeser/Flüchtlingsgipfel:

"Gerne hätte die Ampelregierung, aber auch die oppositionelle Union die mit Wucht heranrollende neue Asylkrise noch länger beschwiegen: Vor den wichtigen Wahlen in Hessen und Bayern verspüren weder SPD und Grüne noch die CSU große Lust auf ein Thema, das im Zweifel eher der AfD hilft. Doch jetzt lassen die immer verzweifelteren Hilferufe aus den Kommunen - und die besonders im Osten aufbrandenden Proteste - der Politik keine Wahl mehr. Bundesinnenministerin Faeser ruft zum Flüchtlingsgipfel. Klar ist: Noch eine Showveranstaltung wie im Herbst werden die Bürger der Regierung nicht durchgehen lassen. Vor allem Fragen der Verteilung und Unterbringung will Faeser diskutieren. Doch wird die Regierung wird auch diesmal scheitern, wenn sie weiter den politischen Willen vermissen lässt, Antworten auf die viel wichtigere Frage der Begrenzung der Asylmigration zu finden. Kein Einwanderungsland kann ohne Ordnung an den Grenzen erfolgreich sein."/be/DP/ngu