Die Nummer 1 im Bereich Handychips musste im vergangenen Quartal einen Umsatzrückgang von 12 % auf 9,5 Mrd. $ hinnehmen, während der Gewinn sogar um gut ein Drittel auf 2,2 Mrd. $ eingebrochen ist. Ursache ist der Rückgang des weltweiten Smartphone-Absatzes um 18 %. Für das laufende Quartal will QUALCOMM sogar einen noch größeren Umsatzrückgang von über 18 % nicht ausschließen. Dennoch hielt sich die Aktie am Freitag an der Nasdaq relativ wacker und schloss mit einem Kursverlust von lediglich 0,6 %. Mit einem KGV von rund 17 ist die Aktie zwar nicht spottbillig, aber entspricht einer nachvollziehbaren Bewertung. Denn wenn es um Smartphones geht, kommt eigentlich kaum ein Hersteller ohne die Chips von QUALCOMM aus. Zudem arbeitet das Unternehmen aus dem kalifornischen San Diego mit stabilen EBIT-Margen im Bereich von 34 bis 39 %. Von der Markttechnik her ist ein Rücksetzer bis in die Bandbreite 120/125 $ möglich. Spätestens dann wäre die Aktie wieder ein Kauf.



