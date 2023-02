Hamburg (ots) -Sollte es irgendwann zu Verhandlungen über ein Ende des Krieges in der Ukraine kommen, wird sich die Frage stellen, welche Bedingungen beide Seiten dafür stellen. 43 Prozent der Bürger in Deutschland sind der Meinung, dass die Ukraine einen Friedensschluss nur akzeptieren sollte, wenn sie ihr gesamtes Territorium einschließlich der Krim und des Donbass zurückbekommt. Das ergab jetzt eine Forsa-Umfrage für den stern. Fast ebenso viele (41 Prozent) denken aber, dass die Ukraine auch Frieden schließen sollte, wenn ein Teil der heute besetzen Gebiete unter russischer Kontrolle bleibt. 7 Prozent sagen das sogar für den Fall, dass alle jetzt besetzten Gebiete weiter von Russland kontrolliert werden.Das Meinungsbild der Ostdeutschen und der Westdeutschen unterscheidet sich dabei nur geringfügig: Im Westen finden 44 Prozent, dass die Ukraine für einen Frieden ihr gesamtes Territorium zurückbekommen müsse, im Osten sind es 39 Prozent. Größere Differenzen gibt es zwischen den Anhängern unterschiedlicher Parteien: Während bei FDP und Grünen eine knappe Mehrheit (51 Prozent) sagen, dass die Ukraine nur Frieden schließen sollte, wenn sie alle Gebiete zurückbekommt, finden das bei der CDU/CSU 44 Prozent, bei der SPD 43 Prozent. Unter den Anhängern der AfD sind es nur 17 Prozent.Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa für die RTL-Gruppe Deutschland am 2. und 3. Februar 2023 erhoben. Datenbasis: 1.003 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.Pressekontakt:Sabine GrüngreiffGruner + Jahr GmbHLeiterin MarkenkommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deInternet: www.stern.deOriginal-Content von: STERN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6329/5434665