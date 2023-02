EQS-Ad-hoc: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Jahresergebnis

Ad hoc Mitteilung gemäß Art. 53 KR der SIX Swiss Exchange ----------------------------------------------------------- ams OSRAM mit insgesamt soliden Ergebnissen für Gesamtjahr und 4. Quartal in anspruchsvollem Marktumfeld und im Einklang mit Erwartungsspanne für das 4. Quartal; sieht gedämpfte Nachfragesituation in wichtigen Märkten im 1. Quartal Umsatz im 4. Quartal von EUR 1.177 Mio. und bereinigte EBIT-Marge von 7,3% stimmen vollständig mit Erwartungsspanne überein; starker operativer Cashflow im 4. Quartal und Gesamtjahr

Letzte geplante Veräußerung im 4. Quartal unterzeichnet und Veräußerung von Traxon abgeschlossen; verbleibende zwei Abschlüsse, die vollständige Umsetzung der geplanten Veräußerungen bedeuten, im 1. Halbjahr 2023 erwartet

Bedeutendes und intensives Kundenengagement bestätigt strategische Führungsposition bei microLED-Technologie kleinster Strukturgröße

Als zusätzliche programmbezogene Information basierend auf letzten Informationen und deren Einschätzung sieht ams OSRAM relevante Umsätze aus seiner führenden microLED-Technologie in 2025

Umsatzerwartung für 1. Quartal von EUR 900-1.000 Mio. mit erwarteter ber. EBIT-Marge von

4-7% reflektiert anhaltende Marktkorrektur auf wichtigen Märkten, geringere erwartete Produktions- und Liefermengen, negative Wechselkurs- sowie Dekonsolidierungseffekte

4-7% reflektiert anhaltende Marktkorrektur auf wichtigen Märkten, geringere erwartete Produktions- und Liefermengen, negative Wechselkurs- sowie Dekonsolidierungseffekte Erwartetes Erreichen der Mittelfristziele innerhalb der unteren Hälfte der Zielkorridore für Umsatz und ber. EBIT-Marge auf Basis erwarteter Geschäftsverteilung, in der herrschende Konjunkturtrends und Inflationsdruck mittelfristige Volumina weiter beeinträchtigen

Alexander Everke tritt mit Wirkung zum 31. März 2023 als CEO von ams OSRAM zurück, Nachfolger Aldo Kamper übernimmt CEO-Position am 1. April 2023 Premstätten, Österreich und München, Deutschland (7. Februar 2023) -- ams OSRAM (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von optischen Lösungen, gibt solide Finanzergebnisse für das Gesamtjahr und 4. Quartal 2022 bekannt. "Die Unternehmensergebnisse für das Gesamtjahr und 4. Quartal spiegeln eine solide Gesamtentwicklung in einem zunehmend schwierigen Branchen- und Konjunkturumfeld im Verlauf des 2. Halbjahrs wider. Wir verzeichneten einen Gesamtjahresumsatz der Gruppe von EUR 4.819 Mio., verbunden mit einem Umsatz und einer bereinigten operativen Marge im 4. Quartal, die vollständig unseren veröffentlichten Erwartungen entsprach. Unsere Gesamtjahresergebnisse spiegeln eine insgesamt gute Performance unserer Automotive-Aktivitäten und einen soliden Beitrag der Bereiche Industrial und Medical wider, zusammen mit einer mehr uneinheitlichen Entwicklung unseres Consumer-Geschäfts. Diese Entwicklungen zeigten sich vor dem Hintergrund der bedeutenden Branchenauswirkungen der geopolitischen und konjunkturellen Entwicklungen im letzten Jahr, die sich unter anderem in erheblichem Inflationsdruck niederschlugen. Im Abschlussquartal entwickelte sich unser Automobilgeschäft voll im Rahmen der Erwartungen, einschließlich saisonaler Effekte, während sich Lagerbestandsanpassungen in der Branche fortsetzten. Unser Geschäft in den Bereichen Consumer, Industrial und Medical zeigte im Berichtsquartal eine insgesamt gedämpfte Entwicklung, die den negativen Konjunkturtrend sowie negative Einflüsse auf die Nachfrage von Großkunden aufgrund von Covid-19 in China widerspiegelte," kommentierte Alexander Everke, Vorstandsvorsitzender von ams OSRAM. "2022 war ein anspruchsvolles Jahr für den globalen Halbleitersektor und negative Konjunkturtrends prägen die Situation in unseren Endmärkten auch zu Beginn des Jahres 2023. Angesichts der Ungleichgewichte in den Lieferketten der Automobilindustrie, der gedämpften Nachfrage im Consumer-Markt, der volatilen Entwicklung in der Region China und des erheblichen Inflationsdrucks durch den Ukraine-Krieg konnten wir 2022 insgesamt solide Ergebnisse erzielen. Zudem haben wir alle geplanten Veräußerungen von Geschäften außerhalb unseres strategischen Fokus unterzeichnet oder vollständig abgeschlossen, obwohl die Marktsituation im Laufe des Jahres anspruchsvoller wurde. Wir sind zuversichtlich, den von uns erwarteten Gesamterlös vollständig zu erzielen, einschließlich derzeit noch zu empfangender Verkaufserlöse in Höhe von erwartet rund EUR 100 Mio. Daneben schritten alle weiteren Integrationsprogramme im Laufe des Jahres planmäßig voran. Diese erfolgreichen Schritte zeigen unseren Fortschritt bei der Integration von OSRAM und der Schaffung der erwarteten Synergien und Einsparungen, wobei wir uns vollständig im Einklang mit den ursprünglichen Zusagen befinden", so Everke weiter. "Wir sehen derzeit Merkmale einer Marktkorrektur und erwarten, dass die derzeitige Konjunktur- und Branchensituation im 1. Halbjahr 2023 anhalten wird. Ähnlich anderen Marktteilnehmern und unter der Annahme einer erwarteten erholten Nachfrage am Ende des 1. Halbjahrs, insbesondere in China und Europa, gehen wir derzeit auf Basis aktueller Wechselkurse von einem besseren Geschäftsumfeld im 2. Halbjahr 2023 gegenüber dem 1. Halbjahr aus. Trotz der anspruchsvollen Geschäftssituation in naher Zukunft ändern wir nicht unseren Fokus auf Innovation, Technologieführerschaft und hochwertige Lösungen. Wir investieren auch im laufenden Jahr erheblich in F&E für Technologien der nächsten Generation für Beleuchtung, Visualisierung und Sensorik. Darüber hinaus setzen wir unsere gezielten Investitionen in die Produktionsinfrastruktur einschließlich der branchenweit ersten 8-Zoll-LED-Fertigung fort, um so unsere Führungsposition und unser Wachstum langfristig zu unterstützen. In Zusammenarbeit mit wichtigen OEMs weltweit werden wir auch weiterhin attraktive volumenstarke Wachstumsmärkte für optische Lösungen erschließen", fügte Everke hinzu. Wie angekündigt, wird Alexander Everke nach sieben Jahren an der Spitze von ams OSRAM mit Wirkung zum 31. März 2023 als CEO zurücktreten. Aldo Kamper wird am 1. April 2023 die CEO-Position bei ams OSRAM übernehmen. Er ist seit 2018 CEO der Leoni AG, Nürnberg, einem globalen Anbieter im Bereich Energie- und Datenmanagement für die Automobilindustrie. Zuvor war er über 15 Jahre in verschiedenen Managementpositionen bei OSRAM tätig, unter anderem als General Manager der Geschäftseinheit Opto Semiconductors, die unter seiner Führung ein signifikantes Wachstum verzeichnete. Übersicht Kennzahlen Quartal EUR Mio.

(außer Ergebnis je Aktie (EPS)) Q4 2022 Q3 2022 QoQ Q4 2021* YoY Umsatzerlöse 1.177 1.213 -3% 1.229 -4% Bruttogewinnmarge ber.1) 28,5% 28,7% -20 bps 33,4% -490 bps Ergebnis der betrieblichen

Tätigkeit (EBIT) ber.1) 86 91 -6% 118 -27% Operative Marge (EBIT) ber.1) 7,3% 7,5% -20 bps 9,6% -230 bps Ergebnis nach Steuern ber.1) 29 47 -39% 119 -75% Verwässerte EPS ber.1) 0,11 0,18 0,45 Verwässerte EPS ber. (in CHF)1)2) 0,11 0,18 0,48 Operativer Cash Flow 201 151 33% 179 12% Nettoverschuldung 1.717 1.595 8% 1.795 -4% 1)Bereinigt um M&A-bedingte Aufwendungen, Transformationskosten und Aufwendungen für aktienbasierte Vergütung sowie Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und aus dem Verkauf eines Geschäfts 2) Das Ergebnis je Aktie in CHF wurde mit dem durchschnittlichen Wechselkurs der jeweiligen Periode umgerechnet * 2021 Kennzahlen spiegeln die Umgliederung innerhalb der Funktionskostenkategorien wider Anmerkung: EPS bezeichnet den Gewinn pro Aktie Der Gruppenumsatz im Gesamtjahr 2022 betrug EUR 4.819 Mio., das ist ein Rückgang um 4% gegenüber dem Vorjahr, der durch Dekonsolidierungseffekte beeinflusst war. Der Gruppenumsatz im 4. Quartal betrug EUR 1.177 Mio., ein sequentieller Rückgang um 3% gegenüber dem Vorquartal sowie um 4% gegenüber dem Vorjahresquartal, ebenfalls beeinflusst durch Dekonsolidierungseffekte. Die bereinigte[1]Bruttogewinnmarge für das Gesamtjahr 2022 betrug 31%, das ist ein Rückgang gegenüber 34% im Vorjahr. Die bereinigte1 Bruttogewinnmarge für das 4. Quartal betrug 29%, unverändert gegenüber dem Vorquartal sowie niedriger gegenüber 33% im Vorjahresquartal. Das bereinigte1 operative Gruppenergebnis (EBIT) für das Gesamtjahr 2022 betrug EUR 407 Mio. bzw. 8% des Umsatzes verglichen mit EUR 502 Mio. bzw. 10% im Vorjahr (unbereinigt: EUR -161 Mio. bzw. -3% des Umsatzes im Gesamtjahr 2022). Das bereinigte1 operative Gruppenergebnis (EBIT) lag im 4. Quartal bei EUR 86 Mio. bzw. 7% des Umsatzes verglichen mit EUR 91 Mio. bzw. 8% im Vorquartal und EUR 118 Mio. bzw. 10% im Vorjahresquartal (unbereinigt: EUR -90 Mio. bzw. -8% im 4. Quartal). Das bereinigte1 Gruppen-Nettoergebnis für das Gesamtjahr 2022 betrug EUR 124 Mio. gegenüber

EUR 272 Mio. im Vorjahr (unbereinigt: EUR -444 Mio. im Gesamtjahr 2022). Das bereinigte1 Gruppen-Nettoergebnis lag im 4. Quartal bei EUR 29 Mio. gegenüber EUR 47 Mio. im Vorquartal und EUR 119 Mio. im Vorjahresquartal (unbereinigt: EUR -147 Mio. im 4. Quartal). Das bereinigte1 verwässerte Ergebnis je Aktie[2] lag im Gesamtjahr 2022 bei EUR 0,47 bzw. EUR 0,47 (unbereinigt: EUR -1,70 bzw. CHF -1,70). Das bereinigte1 verwässerte Ergebnis je Aktie[3] lag im 4. Quartal bei EUR 0,11 bzw. CHF 0,11 (unbereinigt: EUR -0,56 bzw. CHF -0,56). Angesichts des aktuellen Endmarkt- und Konjunkturumfelds hat ams OSRAM entschieden, seine Dividendenpolitik für das Geschäftsjahr 2022 auszusetzen, um sich auf die Stärkung seiner Geschäftsposition im Jahr 2023 zu konzentrieren. Die Gruppe erzielte für das Gesamtjahr 2022 einen starken operativen Cashflow von EUR 599 Mio., während der Free Cashflow EUR 62 Mio. erreichte. Im 4. Quartal betrugt der operative Cashflow EUR 201 Mio. bei einem Free Cashflow von EUR -32 Mio. Die Nettoverschuldung der Gruppe lag bei EUR 1.717 Mio. am 31. Dezember 2022, das ist ein Verschuldungsgrad von 2,0x Nettoverschuldung/ bereinigtes1 EBITDA. Durch die planmäßige Rückzahlung der fälligen USD-Wandelanleihe und weiterer Finanzverbindlichkeiten wurden Finanzverbindlichkeiten in Höhe von mehr als EUR 400 Mio. im Jahr 2022 zurückgezahlt. Die liquiden Mittel spiegelten die erwähnten Rückzahlungen wider und lagen am 31. Dezember 2022 bei EUR 1.087 Mio. Das Segment Semiconductors leistete mit 66% des Gruppenumsatzes den wichtigsten Beitrag zu den Jahresergebnissen bei einer soliden bereinigten operativen (EBIT) Marge von 10%. Im 4. Quartal trug das Segment 65% zum Umsatz bei. Das Semiconductors-Automobilgeschäft verzeichnete angesichts der anspruchsvollen Marktsituation eine solide Jahresperformance für 2022. Das Automobilmarktumfeld war 2022 gekennzeichnet durch negative Auswirkungen auf die Fahrzeugproduktion und anhaltende Volatilität der Lieferketten sowie bedeutende Lagerbestandsanpassungen in Automotive-Lieferketten im 2. Halbjahr. Im 4. Quartal lag das Semiconductors-Automobilgeschäft voll im Rahmen der Erwartungen, während sich die erwähnten Lagerbestandsanpassungen im Quartal fortsetzten. Der Geschäftsbereich bestätigte im vergangenen Jahr seine Position als weltweit führender Anbieter von LED-Automobilbeleuchtung, zugleich meisterte es die ungünstige Marktdynamik und baute die Design-Pipeline für die Zukunft aus. Leistungsstarke Lösungen und Innovationen für eine breite Palette von Außen- und Innenanwendungen bilden die Grundlage für den Erfolg von ams OSRAM und die starke Kundendurchdringung in allen wichtigen Regionen. So hat ams OSRAM 2022 seine Umsatzpipeline für die nächste Generation pixelbasierter LED-Frontbeleuchtung erhöht. Die entsprechende Lösung bietet eine hervorragende Performance als voll integriertes Lichtquellen-/Treibersystem, bei dem rund 25.000 ansteuerbare Lichtpunkte ein neues Niveau an Performance und Sicherheitsfunktionen für mehrere OEMs ermöglichen. Das Semiconductors-Consumer-Geschäft verzeichnete ein Jahresergebnis im Rahmen der Erwartungen, die die ungünstigere Marktentwicklung im Jahresverlauf widerspiegelten. Obwohl sich wichtige Segmente des Smartphone- und Consumer-Markts für den größten Teil des vergangenen Jahres auf gutem Niveau hielten, beeinträchtigte die fehlende Nachfrageerholung in China sowie im Android-Markt ab dem letzten Teil des 1. Halbjahrs und über das 2. Halbjahr hinweg den Geschäftsbereich deutlich. Im 4. Quartal zeigte das Consumer-Geschäft Ergebnisse im Rahmen der gedämpften Erwartungen aufgrund weiterer negativer Volumeneffekte im Smartphone-Markt durch Covid-19-bedingte Produktionskürzungen in China. ams OSRAM unterstrich 2022 seine Position als ein marktführender Anbieter optischer Lösungen wie Display Management und Sensorlösungen zur Verbesserung der Kameraperformance für führende Smartphone-OEMs, einschließlich positivem Marktfeedback und Designerfolgen für zukünftige Geräte. Als zusätzliche Information zu seinem microLED-Entwicklungs- und Industrialisierungsprogramm und basierend auf letzten verfügbaren Informationen und deren Einschätzung erwartet ams OSRAM derzeit, 2025 relevante Umsätze aus seiner führenden microLED-Technologie zu verzeichnen. Das signifikante und intensive Kundenengagement von ams OSRAM in diesem Bereich bestätigt die strategische Führungsposition des Unternehmens in der microLED-Technologie kleinster Strukturgröße sowie seine Vorreiterrolle bei der Industrialisierung dieser Technologie der nächsten Generation. Das Industrial & Medical-Geschäft des Segments zeigte 2022 eine insgesamt gute Entwicklung, da die Industriemärkte während eines Großteils des Jahres eine attraktive Nachfrageunterstützung boten. Neben LED-Lösungen für Industriebeleuchtung leistete die industrielle Bildgebung einen attraktiven Beitrag, der durch eine gute Performance des Medizintechnikgeschäfts ergänzt wurde. Im 4. Quartal beeinträchtigten zunehmend negative Nachfrageeffekte aufgrund des konjunkturellen Umfelds und der regionalen Dynamik in China das Industriegeschäft des Segments in bestimmten Bereichen, darunter LED-Industrie- und Außenbeleuchtung sowie Lösungen für Pflanzenzucht. In Anbetracht des anspruchsvollen Marktumfelds und der aktuellen konjunkturellen Trends richtet ams OSRAM seine Geschäfts- und Entwicklungsaktivitäten weiter aktiv auf seine Kernkompetenzen und bedeutende Wachstumsmöglichkeiten bei halbleiterbasierter Lichtemission und Sensorik aus. Das Segment Lamps & Systems (L&S) trug 34% zum Gesamtjahresumsatz 2022 bei und zeigte eine solide Entwicklung im Gesamtjahr, zusammen mit einer bereinigten operativen (EBIT) Marge von 6%. Das L&S-Automobilgeschäft einschließlich traditioneller Beleuchtungstechnologien verzeichnete 2022 angesichts des Branchenumfelds eine insgesamt positive Entwicklung. Im 4. Quartal zeigte das L&S-Automobilgeschäft eine gute Performance einschließlich unterstützender saisonaler Effekte im Ersatzmarktgeschäft. Die weiteren L&S-Geschäftsbereiche leisteten mit Industrie-, Gebäude- und Medizintechnikanwendungen einen soliden Beitrag zu den Jahresergebnissen, der durch eine bessere Nachfrage während des größten Teils des Jahres unterstützt wurde. Im 4. Quartal folgten die weiteren L&S-Geschäftsbereiche der allgemeinen Endmarktnachfrage mit Einflüssen aus den globalen Konjunkturtrends. Der Pro-forma-Segmentumsatz für das verbleibende L&S-Geschäft nach Vollzug aller geplanten Veräußerungen, d.h. nach Dekonsolidierung aller abgeschlossenen sowie noch abzuschließenden Veräußerungen, betrug im 4. Quartal 29% des Gruppenumsatzes auf gleicher Basis oder EUR 307 Mio. In Anbetracht der Marktentwicklung hat ams OSRAM im vergangenen Jahr seine Ausgaben aktiv weiter fokussiert und zugleich erheblich in Forschung und Entwicklung sowie in Sachanlagen investiert. Zu den gestrafften Investitionsausgaben gehörten Modernisierungsinvestitionen sowie Ausgaben für die branchenweit erste 8-Zoll-LED-Produktionsstätte, die derzeit am bestehenden Standort des Unternehmens in Malaysia errichtet wird. Der Bau des Werksgebäudes schritt im vergangenen Jahr planmäßig voran und nähert sich der Fertigstellung ungeachtet einer anspruchsvolleren Material- und Kostensituation für große Bauprojekte. Weitere bedeutende Ausgaben sind auch im laufenden Jahr im Einklang mit den strategischen Plänen des Unternehmens vorgesehen, da der Bau der 8"-LED-Front-End-Produktionstäte mit Blick auf eine Produktionsverfügbarkeit im Jahresverlauf 2024 voranschreitet. Für das 1. Quartal 2023 sieht ams OSRAM ein geschwächtes Nachfrageumfeld in wichtigen Märkten, da negative konjunkturelle Trends weiter zu sichtbaren Marktkorrekturen führen. Die Gesamtnachfragesituation in den Automotive-Märkten des Unternehmens bleibt gedämpft, während die Lagerbestandsanpassungen gewisse Anzeichen einer Stabilisierung zeigen. Zugleich wird das Consumer- und Industrie-Geschäft des Unternehmens neben einer negativen Saisonalität des Consumer-Markts im Quartalsvergleich durch die herrschende verringerte Nachfrage beeinträchtigt, die auf schwachen Smartphone-Volumina, negativen konjunkturellen Einflüssen sowie Covid-19-bedingten Negativeffekten in China beruht. ams OSRAM geht davon aus, dass diese Entwicklungen in sequenziell niedrigeren erwarteten Produktions- und Liefervolumina im 1. Quartal resultieren, neben weiteren negativen Auswirkungen im Quartalsvergleich durch ungünstige Wechselkursentwicklungen und einen Umsatzverlust von rund EUR 15 Mio. aufgrund eines brandbedingten Kapazitätsverlusts bei einem Zulieferer. Für das 1. Quartal 2023 erwartet ams OSRAM daher einen Gruppenumsatz von EUR 900-1.000 Mio., (EUR 910-1.010 Mio. auf vergleichbarer Portfoliobasis gegenüber dem 4. Quartal), und eine bereinigte operative (EBIT) Marge von 4-7%. Diese Erwartungen basieren auf derzeit verfügbaren Informationen und aktuellen Wechselkursen und beinhalten einen Dekonsolidierungseffekt für das 1. Quartal aus dem Abschluss der Veräußerung des Traxon-Beleuchtungsgeschäfts, der den erwarteten Umsatz des 1. Quartals auf vergleichbarer Portfoliobasis um etwa EUR 10 Mio. reduziert. Darüber hinaus beinhalten die Erwartungen veräußerungsbedingte Dekonsolidierungseffekte im Jahresvergleich mit einem Umsatzeffekt von rund EUR 80 Mio. im 1. Quartal gegenüber dem Vorjahr. Ähnlich anderen Branchenteilnehmern und unter der Annahme einer erholten Nachfrage am Ende des 1. Halbjahrs, insbesondere in China und Europa, erwartet ams OSRAM derzeit ein verbessertes Geschäftsumfeld im 2. Halbjahr 2023 verglichen mit dem 1. Halbjahr, basierend auf aktuellen Wechselkursen. Mit Blick auf die weitere Zukunft erwartet ams OSRAM, seine mittelfristigen Finanzziele für 2024 innerhalb der unteren Hälfte der Erwartungsspanne für Umsatz und EBIT-Marge zu erreichen. Diese Erwartungen beruhen auf dem derzeit erwarteten Geschäftsmix für den Zielzeitraum, der die konjunkturellen Trends im laufenden Jahr, eine aktuelle regionale Dynamik und den herrschenden Inflationsdruck widerspiegelt. Dabei wird erwartet, dass die genannten Effekte die zuvor erwähnten negativen Auswirkungen auf die mittelfristigen Volumina weiter verstärken. Weitere ausgewählte Finanzinformationen zum Gesamtjahr und 4. Quartal 2022 stehen auf der Unternehmenswebsite zur Verfügung. Die Investorenpräsentation zum Gesamtjahr und 4. Quartal 2022 ist ebenfalls auf der Website des Unternehmens verfügbar. ams OSRAM wird am Dienstag, 7. Februar 2023 um 8.30 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des Gesamtjahres und 4. Quartals 2022 abhalten. 