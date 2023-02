News von Trading-Treff.de Auch am Montag rutschte unser Dax weiter in die Tiefe. Ein bisschen zögerlich geht das ganze nun aber schon von statten. Da muss er am Dienstag aufpassen, dass ihm die Bullen keinen Konter um die Ohren hauen. Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16285, 16080, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815, 14750, 14635, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...