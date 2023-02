Berlin - Die Bundesregierung hat offenbar grünes Licht für die Ausfuhr von Leopard-1-Panzern aus der Industrie an die Ukraine erteilt. Die Zahlen sollen am Dienstag offiziell werden, berichtet das Portal "Business Insider".



Wie bedeutsam die Ausfuhrgenehmigung für den weiteren Verlauf des Ukraine-Krieges sein wird, ist aber noch unklar. Das Portal schreibt unter Berufung auf Regierungskreise, dass die Finanzierung der Instandsetzung der Fahrzeuge noch nicht gesichert sei. Sie soll demnach erst in den nächsten Wochen abschließend geklärt werden. Zudem rechnet man aktuell damit, dass die ersten Fahrzeuge frühestens ab Mitte dieses Jahres geliefert werden.



Wie viele es dann genau sind, sei noch offen. Dies hänge auch von der Finanzierung ab. Unklar sei zudem, ob am Ende wirklich alle 187 Leopard 1 kampffähig seien oder ob nicht viele Fahrzeuge als Ersatzteillager genutzt werden müssten.

