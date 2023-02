DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

CYBERATTACKEN - Eine neue Welle von Erpressungssoftware hat zahlreiche Organisationen in aller Welt lahmgelegt - auch in Deutschland. Die unbekannten Täter nutzen eine Sicherheitslücke in einem Programm des Softwareherstellers VMware, um in Server einzudringen und wichtige Daten zu verschlüsseln. Tausende Systeme seien weltweit mit Ransomware infiziert worden, teilte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) mit. In Deutschland gebe es nach aktuellem Kenntnisstand eine "mittlere dreistellige Zahl an Betroffenen". Weitere regionale Schwerpunkte seien Frankreich, die USA und Kanada. Konkretere Aussagen zum Ausmaß der Schäden seien derzeit noch nicht möglich. (Handelsblatt/FAZ)

HEIZUNG - Die verantwortlichen Haushaltspolitiker der Ampelkoalition wollen finanzielle Hilfen für Unternehmen, die mit Öl oder Pellets heizen, doch zulassen. Das geht aus einem Beschlussentwurf für die Sitzung des Haushaltsausschusses am Mittwoch hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. "Die für die Härtefallregelung KMU vom Haushaltsausschuss freigegebenen Mittel können auch für leitungsungebundene Energieträger (z.B. Heizöl, Pellets) verwendet werden", heißt es darin. Damit revidieren die Haushälter ihren eigenen Beschluss von vor rund zwei Wochen. (Handelsblatt)

LEOPARD - Es ist eine bedeutende Anzahl von Kampfpanzern, die nun an die Ukraine gehen könnten: Die Bundesregierung hat grünes Licht für die Ausfuhr von 187 Leopard 1 der Konzerne Rheinmetall und Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) erteilt. 88 Leopard 1 kommen von Rheinmetall, 99 von FFG. Die Zahlen sollen nach Informationen von Business Insider am Dienstag offiziell werden. (Business Insider)

