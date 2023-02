Haifa, Israel (ots/PRNewswire) -Das prestigeträchtige jährliche Ranking basiert auf Nominierungen von 86 führenden InvestmentfirmenproteanTecs, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Deep Data Analytics für fortschrittliche Elektronik, wurde von Globes, einer führenden israelischen Wirtschaftspublikation, zum vielversprechendsten israelischen Start-up 2022 (Most Promising Israeli Startup 2022) ernannt. proteanTecs führt die jährliche Liste der 10 bahnbrechenden Startups an, die auf der Grundlage von Nominierungen führender lokaler und ausländischer Investmentfirmen, die auf dem israelischen High-Tech-Markt tätig sind, ausgewählt wird. In diesem Jahr haben 86 verschiedene Firmen an dem sorgfältigen Auswahlverfahren teilgenommen.Die Globes-Liste der vielversprechendsten Start-ups, die nun schon im 17. Jahr erscheint, ist das am längsten bestehende Startup-Ranking in Israel. Israel wird oft als Start-up-Nation bezeichnet und hat mehr als 6.000 aktive Start-ups und verfügt über die meisten Technologieunternehmen und Ingenieure pro Kopf der Bevölkerung.Die Gründer von proteanTecs waren auch Mitbegründer von Mellanox - einer israelischen Erfolgsgeschichte, die 2005 das Globes-Ranking anführte - zwei Jahre bevor sie an die NASDAQ gingen und schließlich von NVIDIA für 6,9 Milliarden Dollar übernommen wurden."Wir fühlen uns unglaublich geehrt, von den Globes als vielversprechendstes israelisches Start-up ausgezeichnet zu werden", erklärt Shai Cohen, Mitbegründer und CEO von proteanTecs. "Diese begehrte Auszeichnung ist ein Beweis für die harte Arbeit und die Entschlossenheit unseres Teams in den vergangenen fünf Jahren, und sie ist eine Bestätigung für unseren zukünftigen Erfolg durch die Investorengemeinschaft."Die Rangliste der vielversprechendsten Start-ups ist Teil des jährlichen Enterprise Technology Summit, der von Globes und JP Morgan veranstaltet wird. Zu den vorherigen Gewinnern gehören Fiverr, Monday.com, WalkMe, Gett und MyHeritage."proteanTecs scheint eine Begeisterung in der Branche auszulösen, wie wir sie nicht oft sehen", sagte Assaf Gilead, Tech-Redakteur bei Globes. "Sein Geschäftsmodell ist das, was den Chipmarkt revolutioniert, dank der Praktiken, die es aus der Softwarebranche mitbringt. Anhand der von den Sensoren kontinuierlich übermittelten Daten bietet proteanTecs einen Service an, der die Gesundheit und Integrität des Chips von der Planung über die Produktion bis hin zur jahrelangen Verwendung überprüft."Das vollständige Globes-Profil des Spitzenreiters proteanTecs finden Sie hier.Informationen zu proteanTecsproteanTecs ist der führende Anbieter von Deep Data Analytics für die fortschrittliche Überwachung von Elektronik. Das Unternehmen genießt das Vertrauen von weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Rechenzentren, Automobil, Kommunikation und Mobilfunk und bietet die Überwachung des Systemzustands und der Systemleistung von der Produktion bis zum Einsatz. Durch die Anwendung von maschinellem Lernen auf neuartige Daten, die von On-Chip-Monitoren erzeugt werden, liefern die Deep-Data-Analyselösungen des Unternehmens unvergleichliche Transparenz und verwertbare Erkenntnisse, die zu einem neuen Niveau an Qualität und Zuverlässigkeit führen. Das 2017 gegründete und von weltweit führenden Investoren finanzierte Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Israel und verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Indien und Taiwan. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.proteanTecs.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1972354/proteanTecs_Founders.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1919194/proteanTecs_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/proteantecs-zum-vielversprechendsten-start-up-israels-erklart-301739954.htmlPressekontakt:Elizabeth Brown,Medienarbeit | elizabeth@proteanTecs.com | +1 619-993-4648Original-Content von: proteanTecs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154022/5434745