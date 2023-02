Der Finanzdienstleister CNA Financial Corporation (ISIN: US1261171003, NYSE: CNA) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,42 US-Dollar an seine Investoren ausbezahlen, wie am Montag berichtet wurde. Damit wird die Dividende im Vergleich zum Vorquartal (0,40 US-Dollar) um 5 Prozent erhöht. Gleichzeitig gab der Konzern eine Sonderdividende in Höhe von 1,20 US-Dollar bekannt. Aktionäre erhalten die nächste Ausschüttung am 9. März ...

