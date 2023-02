DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Die CVS Health Corp steht offenbar kurz vor einer Vereinbarung über den Erwerb von Oak Street Health Inc für etwa 10,5 Milliarden US-Dollar einschließlich Schulden. Das Gesundheitsunternehmen wolle mit dem Schritt sein Geschäft im Bereich der Primärversorgung mit einem großen Netzwerk von Kliniken für Senioren rasch erweitern, so Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Die Unternehmen sprechen den Angaben zufolge über einen Preis von etwa 39 Dollar pro Aktie. Die Transaktion könnte, wenn sie zustande kommt, noch in dieser Woche bekannt gegeben werden. CVS wird voraussichtlich am Mittwoch seine Ergebnisse bekannt geben.

Die Vereinbarung käme nach der 8-Milliarden-Dollar-Vereinbarung von CVS zur Übernahme des Anbieters für häusliche Pflege Signify Health Inc. Zusammen würden die beiden Akquisitionen CVS, die Muttergesellschaft der gleichnamigen Apotheken sowie des riesigen Krankenversicherungsunternehmens Aetna, viel tiefer in die direkte Bereitstellung von Gesundheitsleistungen drängen.

CVS-CEO Karen Lynch hatte signalisiert, dass die Primärversorgung und die häusliche Pflege wichtige Wachstumsbereiche für das Unternehmen sind. Oak Street, das mehr als 160 Zentren in 21 Bundesstaaten betreibt, konzentriert sich auf die Betreuung von Patienten, die in Medicare eingeschrieben sind.

Die Übernahme durch CVS wäre der jüngste in einer Reihe von Vorstößen verschiedener Akteure, darunter auch Krankenversicherer, zum Erwerb von Kliniken und Ärzten mit Schwerpunkt auf der Primärversorgung. Von besonderem Interesse für die Käufer sind Kliniken, die sich um die Behandlung von Patienten mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes kümmern, deren Betreuung kostspielig sein kann, wenn sie nicht genau überwacht wird.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -68,5 Mrd USD zuvor: -61,51 Mrd USD 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.128,75 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.537,50 +0,2% Nikkei-225 27.685,47 -0,0% Hang-Seng-Index 21.317,75 +0,5% Kospi 2.448,78 +0,4% Shanghai-Composite 3.243,04 +0,1% S&P/ASX 200 7.504,10 -0,5%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit den negativen Vorgaben der US-Börsen geht es an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien Dienstag meist leicht nach unten. Anleger halten sich in Erwartung einer Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell im späteren Tagesverlauf zurück, wie es heißt. Die überraschend starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag hatten für weitere Zinserhöhungen gesprochen. Nun warten die Investoren gespannt darauf, ob Powell dies untermauert. Von der chinesischen Zentralbank erwarte man hingegen eine fortgesetzt eher lockere Geldpolitik, heißt es aus dem Handel. "Die Verbraucherpreisinflation in China dürfte in diesem Jahr moderat bleiben", sagt Louis Kuijs, Volkswirt bei S&P Global Research. Er glaube daher nicht, dass die People's Bank of China die Zinsen erhöhen werde. Diese Annahme wird auch von vielen anderen Anlegern geteilt und stützt die chinesischen Börsen. Die Börse Hongkong profitiert zusätzlich von der Hoffnung auf weitere große Börsengänge. So besucht derzeit der Regierungschef von Hongkong, John Lee, Saudi-Arabien, um über die Aufnahme der Aktien von Saudi Aramco in den HSI zu sprechen. In China sind vor allem Immobilienaktien gesucht, nachdem die Stadt Wuhan den Kauf von Immobilien erleichtert hat. Poly Developments & Holdings steigen in Schanghai um 1,8 Prozent und China Vanke in Shenzhen um 1,8 Prozent. Der Aktienmarkt in Sydney schloss etwas leichter, nachdem die Reserve Bank of Australia (RBA) den Leitzins das neunte Mal in Folge erhöht hatte. Die RBA signalisierte überdies weitere Zinserhöhungen. Kleinere Gewinnmitnahmen prägen den Handel an der Tokioter Börse. Gesucht sind im Gefolge der gestiegenen US-Marktzinsen Finanzwerte wie Mitsubishi UFJ Financial Group (+3,4%) und T&D Holdings (+1,4%).

US-NACHBÖRSE

Oak Street Health sprangen um 37,1 Prozent auf 35,60 Dollar, nachdem das Wall Street Journal über die möglicherweise bevorstehende Übernahme durch CVS (-1,5%) berichtet hatte (siehe Tagesthema).

Skyworks Solutions legten um 1 Prozent zu, nachdem der Chiphersteller Geschäftszahlen vorgelegt hatte, die im Rahmen der Erwartungen lagen. Das Unternehmen kündigte ferner einen Aktienrückkauf im Volumen von 2 Milliarden Dollar an.

Nach Vorlage eines enttäuschenden Ausblicks stürzten Chegg hingegen um 22,2 Prozent ab. Schwache Zahlen und ein pessimistischer Ausblick drückten Alpha & Omega Semiconductor um 13,3 Prozent. Um fast 37 Prozent sackten Bed Bath & Beyond ab, nachdem die angeschlagene Einrichtungskette eine Kapitalerhöhung im Umfang von 1 Milliarde Dollar angekündigt hatte. Das Unternehmen ernannte überdies Holly Etlin zur Interims-Finanzchefin.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.891,02 -0,1% -34,99 +2,2% S&P-500 4.111,08 -0,6% -25,40 +7,1% Nasdaq-Comp. 11.887,45 -1,0% -119,51 +13,6% Nasdaq-100 12.464,52 -0,9% -108,85 +13,9% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 845 Mio 975 Mio Gewinner 774 837 Verlierer 2.333 2.248 Unverändert 110 95

Leichter - Der extrem positive Arbeitsmarktbericht vom Wochenschluss schien Anleger noch immer fest im Griff zu halten. Denn dieser liefere eine Steilvorlage für eine straffere Geldpolitik. Des Weiteren belasteten die neuen Spannungen zwischen den USA und China, nachdem die USA einen mutmaßlichen Spionageballon aus China abgeschossen hatten. Teilweise unter Druck standen mit den neuen US-chinesischen Spannungen Werte aus der Volksrepublik. So sanken Baidu zwar nur um 0,2 Prozent, JD.com aber um 1,6 Prozent. Dell ermäßigten sich um 3 Prozent. Der Konzern plant laut einem Bericht einen Stellenabbau von 5 Prozent der weltweiten Belegschaft. Oracle (-1,2%) investiert 1,5 Milliarden US-Dollar in die Erweiterung ihrer Cloud-Infrastruktur in Saudi-Arabien. Public Storage lässt bei ihrem Bemühen zur Übernahme des Wettbewerbers Life Storage nicht locker und legt nun ein feindliches Übernahmeangebot im Volumen von 11 Milliarden Dollar vor. Public Storage fielen um 0,2 Prozent, Life Storage stiegen um 11,3 Prozent. Newmont verloren 4,5 Prozent. Im Handel verwies man auf das rund 17 Milliarden Dollar schwere Angebot zur Übernahme der australischen Newcrest Mining (+13%).

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,47 +17,6 4,30 5,5 5 Jahre 3,84 +18,3 3,66 -15,6 7 Jahre 3,75 +15,8 3,59 -21,7 10 Jahre 3,65 +12,6 3,52 -23,3 30 Jahre 3,68 +6,2 3,62 -29,2

Stärker als bei Aktien blieb der Rentenmarkt deutlich im Abwärtsmodus, die Renditen stiegen damit weiter. Der Markt sei im Hinblick auf die Geldpolitik offenbar zu taubenhaft positioniert gewesen, hieß es. Die Erwartung an den Zinsgipfel in den USA nach den Arbeitsmarktdaten seien wieder auf über 5 Prozent gestiegen, merkten die Analysten der Deutschen Bank an.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0739 +0,1% 1,0728 1,0789 +0,3% EUR/JPY 141,91 -0,3% 142,29 142,15 +1,1% EUR/GBP 0,8909 -0,1% 0,8918 0,8947 +0,7% GBP/USD 1,2053 +0,3% 1,2023 1,2059 -0,4% USD/JPY 132,14 -0,4% 132,65 131,74 +0,8% USD/KRW 1.255,32 -0,5% 1.261,48 1.251,78 -0,5% USD/CNY 6,7829 -0,2% 6,7954 6,7815 -1,7% USD/CNH 6,7924 -0,2% 6,8039 6,7914 -2,0% USD/HKD 7,8478 +0,0% 7,8466 7,8479 +0,5% AUD/USD 0,6937 +0,8% 0,6885 0,6930 +1,8% NZD/USD 0,6324 +0,3% 0,6303 0,6323 -0,4% Bitcoin BTC/USD 22.963,24 +0,4% 22.883,08 22.784,71 +38,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Steigende Marktzinsen und die Erwartung weiter anziehender Leitzinsen auf ein höheres Niveau als bislang veranschlagt stützten auch den US-Dollar, der Dollarindex legte um weitere 0,7 Prozent zu.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,18 74,11 +1,4% +1,07 -6,6% Brent/ICE 82,05 80,99 +1,3% +1,06 -4,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Erdöl legte (+1,4% bzw. 1,7%) zu. Im Handel verwies man auf neue Sanktionen des Westens gegen russische Raffinerieprodukte wie Diesel. Dies könnte zu einer Angebotsverknappung führen, hieß es. Zudem hat Goldman Sachs die Nachfrageprognose für Rohöl in China angehoben, die Analysten sehen aber auch Abwärtsrisiken für die Preisentwicklung.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.874,74 1.870,90 +0,2% +3,84 +2,8% Silber (Spot) 22,40 22,28 +0,5% +0,12 -6,6% Platin (Spot) 975,33 974,55 +0,1% +0,78 -8,7% Kupfer-Future 4,06 4,04 +0,6% +0,02 +6,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

In dem für Gold eher ungünstigen Umfeld aus festem Dollar und steigenden Marktzinsen hielt sich das Edelmetall wacker, die Feinunze verteuerte sich um 0,2 Prozent. Zuletzt hatte es einige positive Analystenstimmen zum Goldpreis gegeben.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

POLITIK CHINA / USA

China gibt zu, den über Lateinamerika entdeckten Ballon gestartet zu haben, und beschrieb ihn mit ähnlichen Worten wie den mutmaßlichen Überwachungsballon, den die USA am Wochenende abgeschossen haben. Das Pentagon behauptete am Wochenende, der zweite Ballon sei über Mittel- und Südamerika gesehen worden, und bezeichnete ihn als Teil einer Flotte von Überwachungsballons, die von China betrieben werden. Diese Ankündigung folgte auf die Entscheidung, einen anderen Ballon dieser Art, der am Samstag über den USA flog, abzuschießen. Die Trümmerteile dieses Ballons sollen nicht an China zurückgegeben werden, wie der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, sagte. Vielmehr erhofften sich die USA von der Untersuchung der geborgenen Teile weitere Erkenntnisse zu dem Ballon.

BESTEUERUNG AKTIENRÜCKKÄUFE USA

US-Präsident Joe Biden will eine Vervierfachung der im Januar in Kraft getretenen Steuer von 1 Prozent auf Aktienrückkäufe vorschlagen. Das soll nach Angaben des Weißen Hauses die Unternehmen dazu bringen, in ihr Wachstum zu investieren statt die Aktien-Rendite zu steigern.

FED

Die US-Notenbank könnte die Zinssätze nach Einschätzung des Präsidenten der Atlanta-Fed nach dem erstaunlich starken Arbeitsmarktbericht möglicherweise etwas stärker als bisher erwartet anheben, um die Inflation zu dämpfen. Raphael Bostic sagte in einem Interview mit Bloomberg, dass ein robuster Arbeitsmarkt wahrscheinlich daraufhin deute, dass die Notenbanker ein wenig mehr Arbeit vor sich hätten. "Und ich würde erwarten, dass dies dazu führen würde, dass wir die Zinssätze stärker anheben, als ich es im Moment prognostiziert habe", sagte er.

BAIDU

im nächsten Monat ebenfalls einen Chatbot mit künstlicher Intelligenz (KI) auf den Markt bringen und verschärft damit den KI-Wettlauf in der Technologiebranche. Die Aktie des Konzerns stieg nach der Ankündigung um bis zu 16 Prozent.

GOOGLE

hat nach dem Erfolg der Software ChatGPT einen eigene KI-Chatbot namens Bard entwickelt. Die auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Software werde zunächst einem begrenzten Personenkreis zu Testzwecken zur Verfügung gestellt, kündigte Google-Chef Sundar Pichai am Montag an. In den kommenden Wochen werde das Programm der breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

