Vorläufige Zahlen 2022 der WashTec AG:

Umsatz mit voraussichtlich Mio. € 482 deutlich über Vorjahr (Mio. € 431)

Voraussichtliches EBIT mit Mio. € 38 unter Vorjahr (Mio. € 46), EBIT-Marge: 8% (Vorjahr: 11%)

Augsburg, 7. Februar 2023 - Die WashTec Gruppe hat das Geschäftsjahr 2022 nach vorläufigen Zahlen mit einem Umsatz in Höhe von Mio. € 482 (Vorjahr: Mio. € 431) abgeschlossen. Dies entspricht einer Umsatzsteigerung von 12% bzw. Mio. € 51 im Jahresvergleich. Der Umsatzanstieg ist auch durch Preiserhöhungen und positive Währungseffekte bedingt. Das EBIT betrug Mio. € 38 (Vorjahr: Mio. € 46), was einer EBIT-Marge von ca. 8% entspricht (Vorjahr: 11%).



Insbesondere durch eine hohe Ausbringungsmenge zum Jahresende konnte im letzten Quartal des Jahres ein Umsatz von Mio. € 144 (Vorjahr: Mio. € 124) erzielt werden. Damit erreichte WashTec einen neuen Quartalshöchstwert. In Folge des hohen Umsatzniveaus lag das EBIT im vierten Quartal mit Mio. € 15 (Vorjahr: Mio. € 13) deutlich über dem Vorjahresniveau.



Trotz eines weiterhin sehr herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds konnte die WashTec Gruppe die im Juli angepasste Prognose für Umsatz und EBIT für das Geschäftsjahr 2022 erreichen.



Die Mitarbeiteranzahl zum Ende des vierten Quartals 2022 betrug 1.824 Mitarbeiter und lag damit 2% über dem Niveau des Vorjahres (1.782 Mitarbeiter).



Die Nettofinanzverschuldung (kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) lag zum 31. Dezember 2022 bei Mio. € 45 (Vorjahr: Mio. € 16).



Der Free Cashflow lag bei Mio. € 16 (Vorjahr: Mio. € 42). Diese Entwicklung resultiert vor allem aus dem Rückgang im operativen Geschäft sowie einen höheren Net Operating Working Capital.



Der Gruppen-Auftragsbestand zum Jahresende 2022 zeigte einen preisbedingten Anstieg zum Vorjahr.





Wesentliche vorläufige Konzern-Kennzahlen:

Mio. €, IFRS 2022 2021 Veränderung in % Umsatz 482 431 12% EBIT 38 46 -17% Free Cashflow 16 42 -62% Der Free Cashflow einschließlich der Tilgung der Leasingverbindlichkeiten beträgt Mio. € 7 (Vorjahr: Mio. € 35)





Die Veröffentlichung des vollständigen Konzernabschlusses mit den endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 einschließlich der Prognose für das laufende Geschäftsjahr und der dazugehörige Conference Call sind für den 30. März 2023 vorgesehen. Die ordentliche Hauptversammlung 2023 findet am 15. Mai 2023 statt.







Über WashTec:

Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec rund 1.800 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in Europa, Nordamerika sowie in Asien/Pazifik vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 80 Ländern präsent.





Kontakt:



WashTec AG

Investor Relations

Argonstraße 7

86153 Augsburg

Tel.: +49 (0)821 - 55 84 - 5555

E-Mail: ir@washtec.com





