ams Osram mit insgesamt soliden Ergebnissen für GJ und Q4 im Einklang mit Erwartungsspanne für das Q4 Roche mit guten Studienergebnisse für Bluterkrankungs-MedikamentFunkmasten der Telekom Austria werden abgespaltenVerbund AG plant in Deutschland massive Investitionen in Photovoltaikparks (HB) ams OSRAM qualifiziert AIXTRONs G5+ C und G10-AsP-Anlagen auf 200mm-Wafern für MicroLED-Anwendungen Union Invest ist für einen möglichst raschen Wechsel an der Bayer-Spitze und gegen eine Aufspaltung (Rheinische Post) Siemens Energy zu Jahresbeginn mit 600 Mio Euro Nettoverlust Evotec SE: Laetitia Rouxel folgt auf Enno Spillner als Chief Financial Officer Mercedes darf russisches Finanzdienstleistungs-Geschäft verkaufen Bundesregierung erlaubt Industrie Ausfuhr von 187 ...

