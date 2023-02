Per Ende Dezember verfügte das Biotech-Unternehmen über Barmittel in Höhe von 466 Millionen Franken nach 695 Millionen per Ende September.Allschwil - Das Biotechunternehmen Idorsia ist 2022 wie erwartet tiefer in die Verlustzone gerutscht. Grund dafür sind die anhaltend hohen Forschungsausgaben sowie neu Vertriebskosten für das Schlafmittel Quviviq (Daridorexant). Mit dem mittlerweile zugelassenen Mittel setzte Idorsia 2022 6,5 Millionen Franken um. Das Mittel Pivlaz (Clazosentan) gegen Hirnblutungen erreichte Umsätze von 44...

