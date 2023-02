Ende Januar waren bei den RAV 100'776 Menschen als arbeitslos gemeldet, gut 3800 mehr als im Vormonat. Damit lag die Quote bei 2,2% nach 2,1% im Dezember.Bern - Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz hat im Januar zwar leicht zugenommen. Sie liegt aber immer noch auf einem sehr tiefen Niveau. Ende Januar waren bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) 100'776 Menschen als arbeitslos gemeldet, gut 3800 mehr als im Vormonat. Damit lag die Quote bei 2,2 Prozent nach 2,1 Prozent im Dezember, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am...

