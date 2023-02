DJ Siemens Energy plant Kapitalmaßnahme über max 1,5 Milliarden Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Zur Refinanzierung der Komplettübernahme von Siemens Gamesa will sich Siemens Energy mit der Ausgabe neuer Aktien oder eigenkapitalähnlichen Instrumenten zusätzliche maximal 1,5 Milliarden Euro besorgen. Das teilte Finanzchefin Maria Ferraro bei Vorstellung der Zwischenbilanz zum ersten Quartal mit. Die Umsetzung sei so schnell wie möglich vorgesehen.

Bislang hat Siemens Energy die Aktienkäufe mit Hilfe eigener Mittel, einer Pflichtwandelanleihe über 960 Millionen Euro und einer Brückenfinanzierung gestemmt. Per Ende Januar bezifferte Ferraro den Mittelbedarf dafür auf insgesamt 3,7 Milliarden Euro.

Noch bis zu diesem Dienstagabend können Siemens-Gamesa-Aktionäre ihre Anteile an den Münchner Mutterkonzern verkaufen. Dann endet zusammen mit dem Börsenhandel auch eine entsprechende Kauforder. Bislang (per Montagabend) verfügt Siemens Energy über 97,59 Prozent aller Siemens-Gamesa-Aktien, wie Ferraro sagte. Das endgültige Delisting werde voraussichtlich am 10. Februar stattfinden. Künftig wird es damit keine eigenständige Berichterstattung für Siemens Gamesa mehr geben.

