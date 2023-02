ams Osram setzt bei der MicroLED-Produktion auf Anlagen von Aixtron: Konkret hat ams Osram die Aixtron-AIX-G5+ C- und G10-AsP-MOCVD-Anlagen auf 200-mm-Wafern für eine MicroLED-Anwendung qualifiziert. Die MOCVD-Anlage AIX G5+ C und die neue Anlage G10-AsP der Aixtron würden die Aixtron-Planeten-Technologie, die den Weg für die nächste Generation hochauflösender MicroLED-Displays ebnet, bieten, heißt es seitens der Unternehmen. Im Frühjahr 2022 hatte ams Osram Pläne angekündigt, zusätzliche Fertigungskapazitäten auf Basis 200 mm zu schaffen, die die Produktion von LED und MicroLED an seinem bestehenden Standort in Malaysia ermöglichen. Die MOCVD-Anlagen sollen dazu beitragen, die Massenproduktion von MicroLED für eine neue Generation von Display- Anwendungen zu ermöglichen, wie ...

