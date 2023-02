ams-Osram hat die Zahlen für 2022 veröffentlicht: Der Gruppenumsatz in 2022 betrug 4.819 Mio. Euro, das ist ein Rückgang um 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, der durch Dekonsolidierungseffekte beeinflusst war. Das bereinigte EBIT für das Gesamtjahr 2022 liegt bei 407 Mio. bzw. 8 Prozent des Umsatzes (verglichen mit 502 Mio. bzw. 10 Prozent im Vorjahr). Das bereinigte Gruppen-Nettoergebnis für das Gesamtjahr 2022 betrug 124 Mio. gegenüber 272 Mio. im Vorjahr. Die liquiden Mittel lagen am 31. Dezember 2022 bei 1.087 Mio. Euro. CEO Alexander Everke, der bekanntlich das Unternehmen im März verlassen und von Aldo Kamper abgelöst wird: "2022 war ein anspruchsvolles Jahr für den globalen Halbleitersektor und negative Konjunkturtrends prägen die Situation in unseren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...