DJ Transaction in Own Shares

Britvic plc (BVIC ) Transaction in Own Shares 07-Feb-2023 / 07:30 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transactions in Own Securities

7th February

Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares on the London Stock Exchange from Citigroup Global Markets Limited ("Citi") as part of its existing share buyback programme announced on 23 May 2022 (the "Programme").

Date of purchase: 6th February 2023 Number of ordinary shares of GBP0.20 each purchased: 40,000 Highest price paid per share (pence): 791.00p Lowest price paid per share (pence): 782.50p Volume weighted average price paid per share (pence): 787.47p

The repurchased shares will be cancelled.

Transaction Details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Citi on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 08:12:43 GBp 218 791.00 XLON xb49uI8USDUSDTB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 08:12:43 GBp 114 791.00 XLON xb49uI8USDUSDTD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 08:12:43 GBp 3 791.00 XLON xb49uI8USDUSDTJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 08:12:43 GBp 280 791.00 XLON xb49uI8USDUSDTL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 08:12:43 GBp 140 791.00 XLON xb49uI8USDUSDTN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 08:14:13 GBp 65 791.00 XLON xb49uI8USDUSD56 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 08:14:13 GBp 65 791.00 XLON xb49uI8USDUSD58 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 08:14:51 GBp 180 790.50 XLON xb49uI8USDUSDsU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 08:15:27 GBp 174 790.00 XLON xb49uI8USDUSDYV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 08:15:27 GBp 79 790.50 XLON xb49uI8USDUSDjY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 08:20:42 GBp 174 789.50 XLON xb49uI8USDnvD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 08:21:32 GBp 155 789.50 XLON xb49uI8USDnf6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 08:21:58 GBp 177 788.50 XLON xb49uI8USDnWn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 08:22:01 GBp 274 788.50 XLON xb49uI8USDnXr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 08:22:01 GBp 20 788.50 XLON xb49uI8USDnXy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 08:28:23 GBp 254 788.00 XLON xb49uI8USDoMb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 08:29:41 GBp 247 787.50 XLON xb49uI8USDos4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 08:34:03 GBp 225 787.50 XLON xb49uI8USDtWI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 08:34:04 GBp 62 787.00 XLON xb49uI8USDtcI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 08:34:04 GBp 94 787.00 XLON xb49uI8USDtcK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 08:43:22 GBp 185 786.50 XLON xb49uI8@As8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 08:43:22 GBp 268 787.00 XLON xb49uI8@AsG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 08:43:22 GBp 254 787.00 XLON xb49uI8@Anb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 08:50:27 GBp 174 785.50 XLON xb49uI8@FD9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 08:50:27 GBp 261 785.50 XLON xb49uI8@FDF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 08:59:13 GBp 191 785.00 XLON xb49uI8@05D BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 09:01:49 GBp 290 785.50 XLON xb49uI8@38w BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 09:01:49 GBp 174 785.50 XLON xb49uI8@383 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 09:03:24 GBp 191 785.00 XLON xb49uI8@3kL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 09:04:04 GBp 174 785.50 XLON xb49uI8@2Rm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 09:20:47 GBp 336 784.00 XLON xb49uI8@Po7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 09:20:47 GBp 412 785.50 XLON xb49uI8@PoA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 09:20:47 GBp 194 784.50 XLON xb49uI8@PoH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 09:29:17 GBp 147 784.00 XLON xb49uI8@Ra4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 09:34:23 GBp 152 784.00 XLON xb49uI8@TLz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 09:34:37 GBp 2 784.00 XLON xb49uI8@T9v BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 09:36:51 GBp 163 784.00 XLON xb49uI8@SRP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 09:38:19 GBp 194 784.00 XLON xb49uI8@S3v BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 09:43:33 GBp 131 783.50 XLON xb49uI8@UHO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 09:43:33 GBp 62 783.50 XLON xb49uI8@UHQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 09:50:44 GBp 593 783.00 XLON xb49uI8@JTb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 09:50:44 GBp 227 783.00 XLON xb49uI8@JTn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 09:50:45 GBp 173 782.50 XLON xb49uI8@JIO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 09:50:45 GBp 1 782.50 XLON xb49uI8@JIQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 09:54:00 GBp 436 784.00 XLON xb49uI8@ISt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 09:54:00 GBp 226 784.00 XLON xb49uI8@ISw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 10:02:20 GBp 167 784.50 XLON xb49uI8@Kd5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 10:02:20 GBp 106 784.50 XLON xb49uI8@Kd7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 10:09:45 GBp 502 786.50 XLON xb49uI8@fEk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 10:09:45 GBp 119 786.50 XLON xb49uI8@fEm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 10:12:11 GBp 249 787.00 XLON xb49uI8@eRt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 10:13:44 GBp 285 788.00 XLON xb49uI8@e7Q BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 10:22:55 GBp 320 787.00 XLON xb49uI8@jPZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 10:23:00 GBp 124 786.50 XLON xb49uI8@jVt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 10:30:18 GBp 290 786.50 XLON xb49uI8@iem BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 10:30:29 GBp 190 786.50 XLON xb49uI8@iiM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 10:31:00 GBp 92 786.50 XLON xb49uI8@lRu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 10:31:01 GBp 48 786.50 XLON xb49uI8@lOM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 10:33:10 GBp 122 787.00 XLON xb49uI8@lym BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 10:33:10 GBp 37 787.00 XLON xb49uI8@lyo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 10:39:09 GBp 200 787.00 XLON xb49uI8@XDF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 10:46:50 GBp 305 786.50 XLON xb49uI8@WYD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 10:54:37 GBp 202 786.50 XLON xb49uI8@Yw0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 10:57:24 GBp 237 787.00 XLON xb49uI8@bVI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 11:01:15 GBp 174 787.50 XLON xb49uI8@beUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 11:01:15 GBp 163 787.50 XLON xb49uI8@be7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 11:01:15 GBp 339 787.50 XLON xb49uI8@beA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 11:06:44 GBp 205 786.50 XLON xb49uI8@dJh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 11:14:27 GBp 227 786.00 XLON xb49uI8@clD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 11:14:27 GBp 329 786.50 XLON xb49uI8@clH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 11:24:53 GBp 174 786.00 XLON xb49uI8@unu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 11:24:53 GBp 333 786.00 XLON xb49uI8@un5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 11:33:01 GBp 280 786.50 XLON xb49uI8@wSh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 11:33:01 GBp 29 786.50 XLON xb49uI8@wSj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 11:42:19 GBp 265 786.50 XLON xb49uI8@zsp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 11:42:20 GBp 326 786.50 XLON xb49uI8@ztI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 11:43:26 GBp 235 786.50 XLON xb49uI8@zWk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 11:50:52 GBp 129 787.00 XLON xb49uI8@USDoK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 11:50:52 GBp 165 787.00 XLON xb49uI8@USDoM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 12:01:25 GBp 4 787.50 XLON xb49uI8@mKW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 12:01:25 GBp 520 787.50 XLON xb49uI8@mLS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 12:01:25 GBp 8 787.50 XLON xb49uI8@mLU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 12:03:09 GBp 247 787.50 XLON xb49uI8@mtL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 06-Feb-2023 12:03:09 GBp 16 787.50 XLON xb49uI8@mtN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 07, 2023 02:31 ET (07:31 GMT)