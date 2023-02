Britvic plc: Transaction in Own Shares

DJ Transaction in Own Shares

Transactions in Own Securities

7th February

Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares on the London Stock Exchange from Citigroup Global Markets Limited ("Citi") as part of its existing share buyback programme announced on 23 May 2022 (the "Programme").

Date of purchase: 6th February 2023 Number of ordinary shares of GBP0.20 each purchased: 40,000 Highest price paid per share (pence): 791.00p Lowest price paid per share (pence): 782.50p Volume weighted average price paid per share (pence): 787.47p

The repurchased shares will be cancelled.

Transaction Details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Citi on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:

Media Enquiries:

Please contact:

Investors: Joanne Wilson (Chief Financial Officer) +44 (0) 121 711 1102 Steve Nightingale (Director of Investor Relations) +44 (0) 7808 097 784 Media: Stephanie Macduff-Duncan (Head of Corporate Communications) +44 (0) 7808 097 680 Stephen Malthouse (Headland) +44 (0) 7734 956 201

Britvic plc's LEI number is: 635400L3NVMYD4BVCI53

