Marktneutrale Anlagemöglichkeiten sind gerade in schwierigen Börsenphasen oder schlechten Aktienjahren wie 2022 sehr gefragt. Die Anlagespezialisten von XAIA Investment realisieren erfolgreich eine einzigartige Strategie und das nicht erst seit gestern, wie Geschäftsführer Ulrich von Altenstadt im Interview erläutert. Herr von Altenstadt, Sie realisieren in Ihrem Debt Capital Fonds eine ungewöhnliche Strategie und setzen dabei gezielt auf Marktineffizienzen. Können Sie das Prinzip und die Zielsetzung kurz erläutern? Das Grundprinzip der Strategie ist einfach: Wir erwerben Unternehmensanleihen und sichern diese mit einer gegenläufigen Aktien- und Aktienoptionsstrategie ab.

Dabei nutzen wir die positive Korrelation zwischen Aktien- und Anleihenkurs desselben Unternehmens.

Der Ertrag aus der Anleihe finanziert die Verkaufsoptionen auf die Aktie des betreffenden Unternehmens.

Insgesamt ergibt sich ein stabiler, marktneutraler Ertrag für den Fonds. Bitte erläutern Sie das noch etwas näher für verschiedene Marktszenarien? Wenn der Aktienkurs des Unternehmens fällt, sinkt auch der Preis der entsprechenden Anleihe. Dabei greift dann aber unsere Absicherung und sorgt für einen positiven Ertrag der Gesamtposition, auch für den Fall des Ausfalls des Unternehmens.

Bei einem steigenden Aktienkurs gewinnt unsere Strategie durch den ebenfalls steigenden Anleihenkurs, die Absicherungskosten schmälern in diesem Fall zwar den Ertrag aber zehren ihn nicht auf.

Zusammenfassend gesagt: In ruhigen Marktphasen generiert der Fonds einen stabilen laufenden Ertrag, bei zunehmenden Turbulenzen an den Märkten steigt die Performance. Der Fonds ist damit ein stabilisierendes Element für ein Anlageportfolio. Werden Bewertungsunterschiede an den Märkten nicht sehr schnell wieder ausgeglichen oder gibt es diese Chancen auch kontinuierlich? Das ist sehr unterschiedlich. Die systematischen Marktverwerfungen in den Finanzkrisen oder in der Corona - Krise waren teilweise langlebig und haben immer so lange angehalten, bis die Zentralbanken mit ihren jeweiligen Kaufprogrammen begonnen haben. Auf Einzelnamen bezogene Verwerfungen kommen und gehen dagegen in der Regel recht schnell. Warum gibt es derartige Investmentkonzepte in Deutschland nicht öfter? Wie finden Sie die genutzten Investment-Opportunitäten? Einerseits ist der Markt für diese Strategie doch eine enge Nische, weshalb wir sie nicht im großen Stil skalieren können und unsere Fonds immer wieder für Neuanleger schließen müssen.

Andererseits erfordert sowohl die qualitative wie auch die quantitiative Analyse der Positionen sehr viel Spezialwissen.

Insofern sind die Markteintrittsbarrieren für Wettbewerber relativ hoch. Sie haben sich bereits vor vielen Jahren auf diese Art von Investments spezialisiert und verfügen damit über große Erfahrung. Welche Vorteile ergeben sich daraus? Wir haben schon viele Situationen erlebt, in denen Unternehmen unter Druck geraten sind und umstrukturieren mussten. Diese Erfahrung ist für den Aufbau wie auch das laufende Management der Position essentiell. Opportunitäten ergeben sich eben immer oft dann, wenn andere Investoren zum Abbau ihrer Positionen gezwungen sind. In welchen Marktphasen bringt Ihre Strategie die größten Vorteile? Im letzten Jahr waren wir vermutlich einer der wenigen Fonds in den Portfolien unserer Kunden, der das Jahr positiv abgeschlossen hat. Der Fonds ist mit seiner marktneutralen Strategie ein stabiler Baustein für das Portfolio durch alle Marktzyklen hindurch, da er insbesondere dann, wenn Verluste in anderen Anlagepositionen entstehen, einen zunehmend positiven Ertragsverlauf aufweist. Was versprechen Sie dem Anleger in Ihrem Fonds? Für dieses Jahr gehen wir von einem Ertrag von 3 Monats - Euribor plus 4% aus. Das entspricht einem Gesamtertrag von ca. 6,5 - 7%, was bei einer Volatilität von ca. 1,2% sehr attraktiv ist. Sind Sie und Ihre Kollegen auch selbst im Fonds investiert? Ja, für uns alle ist der Fonds ein wichtiger Baustein unserer Anlagen. Für welche Investoren bietet Ihr Fonds eine Lösung - bzw. gegebenenfalls welche Anleger hätten Sie gar nicht so gerne? Der Fonds ist sicherlich aufgrund seines Profils als Stabilitäts - Anker für alle Arten von Portfolios geeignet. Investoren sollten einen mittel - bis langfristigen Anlagehorizont haben, auch wenn der Fonds kostengünstig gekauft und verkauft werden kann. Finden Sie aktuell viele gute Investmentmöglichkeiten? Ja, das aktuelle Marktumfeld mit attraktiven Kreditrisikoprämien im Verhältnis zu günstigen Absicherungskosten bietet für uns sehr spannende Anlage - Möglichkeiten. Wir gehen davon aus, dass sich das auf absehbare Zeit auch nicht ändern wird, da steigende Markt - Risiken auf abnehmende Kaufbereitschaft trifft, schon alleine weil die Zentralbanken als Netto - Abnehmer von Anleihen wegfallen. Wie halten Sie Anleger informiert? Durch unser monatliches Factsheet, das wir versuchen, möglichst transparent und verständlich zu verfassen. Ggf. auch über Sonder - Veröffentlichungen per Mail und auf unserer Homepage www.xaia.com.

Wir freuen uns aber auch immer über telefonische oder persönliche Gespräche mit unseren Investoren. Vielen Dank Herr von Altenstadt.

XAIA Credit Debt Capital * ISIN LU0644384843 (I) / LU0644385733 (P)/ LU2194006164 (R)

XAIA Investment GmbH * www.xaia.com

