Die beiden Hauptaktionäre der A1 Telekom Austria Group, AMX und ÖBAG, wollen ihren Syndikatsvertrag für 10 Jahre erneuern, inklusive einiger Änderungen in der Vorstandsstruktur nach Ablauf der Bestellperiode der derzeitigen Vorstandsmitglieder, wie es heißt. Ebenso wurde vereinbart, die Funktürme in eine eigene Gesellschaft abzuspalten, die an der Wiener Börse gelistet werden soll und deren Anteile verhältniswahrend an die Aktionäre der Telekom Austria AG ausgegeben werden sollen, wie es heißt.

