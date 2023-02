Singapur und London (ots/PRNewswire) -Die Partnerschaft ermöglicht es der britischen Tochtergesellschaft, regulierte Aktivitäten im Vereinigten Königreich durchzuführen und Investmentprodukte und Dienstleistungen für institutionelle Investoren im Vereinigten Königreich einzuführenMatrixport (https://www.matrixport.com/), eines der weltweit größten und vertrauenswürdigsten Ökosysteme für digitale Vermögenswerte, gab heute einen wichtigen Meilenstein in seinen internationalen Expansionsbemühungen bekannt. Seine hundertprozentige Tochtergesellschaft im Vereinigten Königreich (UK), Matrixport Advisors Limited, wurde zum ernannten Vertreter (Appointed Representativ, AR) von Varramore (https://www.varramore.com/home) Partners Limited (Varramore) ernannt, einem von der Financial Conduct Authority (FCA) im Vereinigten Königreich zugelassen und regulierten Unternehmen.Diese Partnerschaft ermöglicht es Matrixport, eine Reihe von investitionsbezogenen Aktivitäten im Vereinigten Königreich durchzuführen, einem internationalen Finanzzentrum und weltweit führenden Standort bezüglich der Umstellung auf digitale Vermögenswerte durch institutionelle Investoren.Gerard O'Brien, Managing Director von Varramore, kommentierte: "Wir freuen uns, mit Matrixport zusammenzuarbeiten und seine Expansion in den britischen Markt zu unterstützen. Als unserem Appointed Representative werden wir Matrixport helfen, digitale Investmentprodukte und -dienstleistungen für institutionelle Investoren im Vereinigten Königreich einzuführen und zu fördern, die den regulatorischen Anforderungen, Prinzipien und Erwartungen der FCA entsprechen. Wir waren beeindruckt vom bisherigen Engagement von Matrixport für bewährte Verfahren zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und sehen einer langen und fruchtbaren Partnerschaft entgegen."Der AR-Status bestätigt das Engagement von Matrixport, in Übereinstimmung mit den strengen Standards der FCA für Finanzdienstleister zu arbeiten, und ermöglicht es dem Unternehmen, Investmentprodukte und -dienstleistungen für im Vereinigten Königreich ansässige institutionelle Investoren einzuführen.Toby Norfolk-Thompson, Chief Investment Officer von Matrixport, US & UK, kommentierte: "Diese Leistung ist ein Beweis für unser Engagement für Best Practices in der regulatorischen Compliance in den Gerichtsbarkeiten, in denen wir tätig sind. Das Vereinigte Königreich, ein europäischer Knotenpunkt für Finanzinnovation und -stabilität, bietet uns die Gelegenheit, seinen florierenden Markt für digitale Vermögenswerte zu nutzen, um eine interessante und einzigartige Produktsuite für digitale Vermögenswerte für institutionelle Kunden einzuführen."Der britische Markt für digitale Vermögenswerte erlebt ein rasches Wachstum, und der neueste Bericht (https://blog.chainalysis.com/reports/uk-digital-asset-hub-2023/) von Chainalysis sieht ihn als den größten Sektor für digitale Vermögenswerte in Westeuropa nach Transaktionsvolumen, das sich zwischen Juli 2021 und Juni 2022 auf 233 Milliarden US-Dollar belief. Das Land beherbergt eine Fülle von Talenten, vielfältige Finanzierungsquellen und einen weltweit anerkannten rechtlichen und regulatorischen Rahmen, was es zu einem erstklassigen Ziel für die Branche der digitalen Vermögenswerte macht.Zusätzlich zu seiner Partnerschaft mit Varrome hat Matrixport eine Erfolgsbilanz der strategischen Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen und Lösungen im Bereich der digitalen Vermögensverwaltung aufgebaut. Das Unternehmen gab vor kurzem die Partnerschaft mit Chainalysis (https://www.matrixport.com/article/matrixport-partners-with-chainalysis) bekannt, um seine Transaktionsüberwachungs- und AML-Tools zu nutzen, und startete letztes Jahr eine Partnerschaft mit Notabene (https://www.matrixport.com/article/matrixport-integrates-notabene-travel-rule-compliance-soultion), um eine protokollunabhängige End-to-End-Lösung für die globale Einhaltung von Reiseregeln zu implementieren.Informationen zu Matrixport Matrixport ist eines der weltweit größten und vertrauenswürdigsten Ökosysteme für Finanzdienstleistungen im Bereich digitale Vermögenswerte. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören Prime Brokerage, Cactus Custody, OTC-Spot, festverzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte, Kredite sowie Vermögensverwaltung. Matrixport bedient sowohl Privatkunden als auch mehr als 800 Institutionen in Asien und Europa.Weitere Informationen erhalten Sie auf www.matrixport.comInformationen zu Varramore Varramore ist ein Boutique-Dienstleister für professionelle Services, der eine Reihe maßgeschneiderter Dienstleistungen für Wertpapierfirmen anbietet, die von der Financial Conduct Authority ("FCA") zugelassen und reguliert werden, eine Zulassung und Regulierung durch die FCA anstreben oder regulierte Tätigkeiten als Appointed Representative ("AR") einer Firma ausüben möchten, die von der FCA zugelassen ist und reguliert wird. Varramore kombiniert interne Erfahrung im Investmentsektor mit Wissen über die Beratungspraxis, um Kunden das Beste aus beiden Bereichen anbieten zu können. Varramore verfügt nicht nur über umfassende Erfahrung in den Bereichen regulatorisches Hosting, Governance, Risiko, Compliance, Buchhaltung, Finanzen und Steuern, sondern ist auch mit dem Tagesgeschäft von Investmentfirmen vertraut. matrixport@wachsman.com