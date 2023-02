Münster (ots) -Die "Königsdisziplin" des guten Hörens, das Verstehen von Sprache in lauter Umgebung, meistert es in zuvor unerreichter Weise*: Hörsystem ReSound OMNIA steht ab sofort in einer Reihe weiterer attraktiver Bauformen zur Verfügung. Zu den jetzt vorgestellten Modellen gehören sowohl Lösungen, die hinter dem Ohr getragen werden, als auch maßgefertigte Im-Ohr-Systeme. Ein Highlight der Neuheiten, die die GN Hearing ab 23. Februar auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz anbietet, ist das ReSound OMNIA im miniRIE-Gehäuse. Mit ihm präsentiert der weltweite Innovationstreiber für audiologische Technik sein bislang kleinstes wiederaufladbares Receiver-in-Canal-Hörsystem (RIC).Hörsysteme nutzen und dennoch nicht gut verstehen? Das ist keinesfalls die Ausnahme. Laut aktueller Studie berichten 86 Prozent aller Hörgeräteträger von Schwierigkeiten beim Sprachverstehen in lauter Umgebung(1). Ein deutliches Plus beim Verstehen im Störlärm wird hingegen der neuartigen Technologie des ReSound OMNIA bescheinigt(2). Bei ihm ist es Hersteller GN Hearing gelungen, zwei entscheidende Vorteile miteinander zu verbinden: einerseits eine enge, auf den Gesprächspartner ausgerichtete Wirkung beim Hören in lauter Umgebung; andererseits omnidirektionales Hören."Der Träger kann sich jederzeit auf das konzentrieren, was ihn interessiert, zugleich jedoch erlebt er den akustischen Raum; er fühlt sich nicht wie abgeschnitten(2)", erläutert Christian Lücke, Geschäftsführer der GN Hearing für Deutschland, Österreich und die Schweiz. "Ob Party, Meeting oder Restaurant - verglichen mit unseren anderen aktuellen Lösungen wird beim ReSound OMNIA in anspruchsvollen Hörsituationen bis zu 150 Prozent mehr Sprachverstehen erreicht*; dieses Plus wird von Nutzern vielfältig bestätigt."Attraktive Im-Ohr- und Hinter-dem-Ohr-Bauformen, herausragende Neuheit ist ReSound OMNIA miniRIEZur jetzt vorgestellten Erweiterung zählen attraktive Im-Ohr- und Hinter-dem-Ohr-Bauformen für unterschiedlichste Kundenwünsche. Eine herausragende Neuheit ist das bislang kleinste wiederaufladbare Ex-Hörer-System des Herstellers: Das ReSound OMNIA miniRIE besticht durch sein dezentes, elegantes Design, das mit keinerlei Abstrich in der Klangqualität einhergeht. Die abgerundete Gehäuseform sichert besten Tragekomfort. Eine Akkuladung hält zuverlässig den ganzen Tag.Alle Lösungen der ReSound OMNIA Familie nutzen verbesserte Konnektivität. Telefonate, Musik und jeder andere Sound werden in bester Qualität auf die Ohren gestreamt. Ab iPhone 11 kann Hands-Free-Telefonie genutzt werden**."Mit den zusätzlichen Bauformen bieten wir dem Hörakustik-Fachhandel die Chance, noch mehr Kunden mit unserer wegweisenden Technologie zu versorgen", so Christian Lücke abschließend. "Und das mit einem Hörsystem, das auch mit Blick auf Akku-Technik und Konnektivität Maßstäbe setzt, und das sich jetzt mehr denn je auf individuelle Wünsche anpassen lässt."Zeitgleich zu den neuen Bauformen des ReSound OMNIA stellt die GN Hearing entsprechende zusätzliche Modelle der Produktfamilie Beltone Achieve vor. In Deutschland bietet GN regionalen Hörakustik-Partnern das komplette Beltone Sortiment als exklusive Fachhandelsmarke an.1 MarkeTrak 22, 2022, siehe https://ots.de/sgECqN2 Jespersen et al., Enhanced directional strategy with new binaural beamformer leads to vastly improved speech recognition in noise, Whitepaper GN Hearing, 2022* Die 150%ige Steigerung entspricht einem Zuwachs von 4,36 Dezibel im Vergleich zu ReSound ONE.** ReSound OMNIA Freisprechanlagen sind kompatibel mit iPhone 11 oder höher, iPad Pro 12,9 Zoll (5. Generation), iPad Pro 11 Zoll (3. Generation), iPad Air (4. Generation) und iPad mini (6. Generation) oder höher, mit Software-Updates iOS 15.3 und iPadOS 15.3 oder höher.Weitere Informationen und druckfähiges Bildmaterial finden Sie im Presse-Newsroom der GN Hearing unter https://www.presseportal.de/nr/112804.Pressekontakt:PR-Büro Martin SchaarschmidtTel.: (030) 65 01 77 60eMail: martin.schaarschmidt@berlin.de.Redaktioneller Hinweis:Als eine der weltweit führenden Hörgeräte-Marken bestimmt ReSound die Innovationen bei den modernen Hörsystemen schon lange maßgeblich mit. Wir wollen, dass immer mehr Menschen, die mit einem Hörverlust leben, wieder besser hören und richtig verstehen. Deshalb entwickeln wir Hörsysteme, die fast das Hörerlebnis des natürlichen Ohres schaffen, und die es Hörakustikern ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Kunden gravierend anzuheben. ReSound ist in über 80 Ländern vertreten. Zu uns gehören ein großes Team kompetenter Mitarbeiter sowie zahlreiche Technologie-Zentren. In Deutschland gehört ReSound zur GN Hearing GmbH, die ihren Sitz in Münster hat - s. www.resound.com .© 2022 GN Hearing A/S. Alle Rechte vorbehalten. ReSound ist ein Warenzeichen der GN Hearing A/S. Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad und FaceTime sind Marken der Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen.Pressekontakt:Martin SchaarschmidtPR-Berater (DAPR) und Fachjournalistmartin.schaarschmidt@berlin.deFunk (0177) 625 88 86Tel. (030) 65 01 77 60Fax (030) 65 01 77 63Anemonenstraße 4712559 BerlinHomepage: www.martin-schaarschmidt.deBlog: www.die-hörgräte.detwitter.com/schaarschmidtsOriginal-Content von: GN Hearing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112804/5434833