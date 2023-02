Die GaN-basierten UV-Sensoren "KPDU086SU27-H11Q" und "KPDU086SU31-H11Q" erreichen eine hohe Empfindlichkeit für tiefe UV-B- und UV-C-Strahlen

Kyoto Semiconductor Co., Ltd. (President und CEO Yoshihisa Shinya, Hauptsitz: Fushimi-ku, Kyoto-Stadt), ein führender Hersteller von Lösungen für optische Geräte mit Weltklasse-Technologien und japanischer Qualität, hat zwei Produkte für GaN-basierte*1 UV-Sensoren angekündigt: "KPDU086SU27-H11Q" und "KPDU086SU31-H11Q".

Die UV-Sensoren "KPDU086SU27-H11Q" und "KPDU086SU31-H11Q" wurden mit dem Ziel entwickelt, eine höhere Empfindlichkeit als herkömmliche Si-basierte*2 UV-Sensoren zu erreichen, um den Anforderungen des Marktes für tiefe UV-Sensoren*3 gerecht zu werden.

Da herkömmliche Si-basierte UV-Sensoren einen breiten Wellenlängenbereich erfassen, wird üblicherweise ein Filter eingesetzt, um die Empfindlichkeit auf den UV-Wellenlängenbereich zu beschränken. Dabei wird die Lichtmenge beim Durchgang durch den Filter abgeschwächt.

Die neu entwickelten Sensoren KPDU086SU27-H11Q und KPDU086SU31-H11Q verwenden GaN, um einen direkten Lichtempfang am lichtempfangenden Teil des Sensors ohne Filter zu ermöglichen, da GaN eine Empfindlichkeit für einen bestimmten Wellenlängenbereich des ultravioletten Lichts aufweist. Es ist nun möglich, eine etwa dreimal so hohe Empfindlichkeit wie bei Si-basierten UV-Sensoren zu erreichen. *4

Darüber hinaus sind die Produkte in dem auf UV-B*5 und UV-C*6 begrenzten Wellenlängenbereich empfindlich, der unter den ultravioletten Strahlen besonders gefragt ist.

Die neuen Produkte können zur Überwachung der ultravioletten Lichtintensität von Keimtötungslampen in Lebensmittelfabriken, medizinischen Einrichtungen und Wasseraufbereitungsanlagen sowie zur Überwachung der Lichtintensität von Lichtquellen zur Ozonerkennung eingesetzt werden.

Die Massenproduktion der GaN-basierten UV-Sensoren "KPDU086SU27-H11Q" und "KPDU086SU31-H11Q" soll am 28. April 2023 beginnen.

https://www.kyosemi.co.jp/en/products/kpdu086su27-h11q/

https://www.kyosemi.co.jp/en/products/kpdu086su31-h11q/

*1 GaN: Galliumnitrid, eine Art von Halbleiter

*2 Si: Silizium, eine Art von Halbleiter

*3 Tief ultraviolette Strahlen: UV-Strahlen im Emissionswellenlängenbereich von = 200-300 nm. UV-B und UV-C werden als tiefe UV-Strahlen bezeichnet.

*4 Vergleich zwischen dem KPDU086SU27-H11Q und unserem Si-basierten UV-Sensor KPDU400F-2

https://www.kyosemi.co.jp/products/kpdu400f-2/

*5 UV-B: Ultraviolette Strahlen im Emissionswellenlängenbereich von = 280 bis 315 nm. Empfindlichkeitswellenlängenbereich des KPDU086SU31-H11Q

*6 UV-C: Ultraviolette Strahlung im Emissionswellenlängenbereich von = 100 bis 280 nm. Empfindlichkeitswellenlängenbereich des KPDU086SU27-H11Q

Über Kyoto Semiconductor

Kyoto Semiconductor wurde 1980 in Kyoto als spezialisierter Hersteller von optischen Halbleitern gegründet. Die hergestellten Halbleiter bieten höchste Leistung und Präzision und eignen sich für den Einsatz im Bereich der optischen Übertragung. Sie werden End-to-End, einschließlich Vor- und Nachbearbeitung, und zusammen mit der einzigartigen Verpackungstechnologie von Kyoto Semiconductor an unserem Standort in Japan hergestellt und Kunden auf der ganzen Welt zur Verfügung gestellt. Kyoto Semiconductor ist Branchenführer mit Technologien nach weltweitem Standard für optische Gerätelösungen, die auf japanischer Qualität und Liebe zum Detail in der Produktion basieren.

Website des Unternehmens: https://www.kyosemi.co.jp/

*Produktnamen, Firmennamen und Organisationsnamen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

*Alle Inhalte dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Media Relations, Kyoto Semiconductor Co., Ltd.

E-Mail: Media_relation@kyosemi.co.jp