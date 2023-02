Der Energieriese BP hat im vergangenen Jahr wie alle großen Ölkonzerne dank der stark gestiegenen Preise für Gas und Öl operativ glänzend verdient. Da das britische Unternehmen jedoch den Wert der Beteiligung am russischen Ölkonzern Rosneft abschreiben musste, rutschte BP wie bereits im Frühjahr 2022 klar war unter dem Strich ins Minus.Dank des hohen Geldzuflusses aus dem operativen Geschäft will BP die Dividende erhöhen und kündigte am Dienstag in London den Rückkauf weiterer Aktien für 2,75 Milliarden ...

