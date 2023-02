Die Kontron AG präsentiert sich am 14. Februar auf der AlsterResearch Online-Konferenz "Technologie". CFO Clemens Billek wird um 9:00 Uhr wertvolle Einblicke in das Geschäftsmodell und aktuelle Entwicklungen geben. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Konferenz richtet sich an professionelle, semiprofessionelle und interessierte Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://bit.ly/3TnIHHJ zur Verfügung gestellt. Neben Kontron präsentieren sich fünf weitere Unternehmen aus den Bereichen Hightech-Maschinenbau, IT-Infrastruktur und Metaverse, nämlich technotrans, Securize, NeXR Technologies, PVA Tepla und LPKF Laser.





Comeback Aktien - Fünf Top-Werte für Ihr Depot Jetzt im kostenlosen Report: Schwierige Zeiten an der Börse brauchen starke Aktien. Am besten solche, die auch noch günstig zu haben sind. Börsenprofi Lars Wißler hat fünf Top-Werte für Sie herausgesucht.