Die Aktie von amazon.com ist nach Vorlage der Quartalszahlen am Freitag unter Druck geraten, wodurch die Erholung vorerst beendet wurde. Rückblick: Innerhalb eines Monats hatten sich die Amazon-Papiere um 36% erholt und waren im Zuge dieser Aufwärtsbewegung am Donnerstag erstmals seit Anfang April per Tagesschluss über die 200-Tage-Linie gestiegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...